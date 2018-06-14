كوبر: صلاح جاهز للمشاركة أمام أوروغواي

أكد الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، (الخميس) على جاهزية اللاعب محمد صلاح للعب أمام أوروغواي.

وعبر كوبر عن ثقته بأن نجم فريقه سيتعافى من إصابته التي تعرض لها قبل أسبوعين قبل مباراة أوروجواي غدا الجمعة التي تستهل بها مصر مشوارها في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وقال المدرب الأرجنتيني خلال مؤتمر صحفي عقده على هامش مباراة (الجمعة) التي تأتي ضمن منافسات المجموعة الأولى: "صلاح بحالة جيدة للغاية، ويتعافى بشكل جيد جدا، لقد خاض التدريبات معنا".

وأضاف كوبر قائلا: "يمكنني أن أؤكد أنه جاهز للعب، إلا إذا حدث أمر غير متوقع في اللحظة الأخيرة".

وكان الهداف المصري (25 عاما) قد تعرض لإصابة في الكتف الأيسر إثر احتكاكه مع اللاعب الإسباني سيرخيو راموس في نهائي بطولة دوري أبطال أوربا الأخيرة، التي خسرها فريقه ليفربول الإنجليزي أمام ريال مدريد الإسباني بنتيجة (1/ 3) وشهدت مغادرة صلاح للملعب في الشوط الأول.