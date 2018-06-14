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شاهد: بماذا تنبأ القط "أخيل" عن مباراة روسيا والسعودية؟

14/6/2018

تنبأ القط "أخيل"، الأربعاء، بفوز روسيا على السعودية في المباراة الافتتاحية لمنافسات كأس العالم 2018 التي تبدأ الخميس.

القط "أخيل" الموكل بالتنبؤات، خُيّر بين قصعتين تحمل إحداهما العلم الروسي والأخرى علم السعودية، واختار علم الدولة المضيفة بعد "مساعدة" من المشرفين.

"أخيل"، بفرائه الابيض وعينيه الزرقاوين، كان قد أثبت جدارته بصحة معظم تنبؤاته خلال منافسات كأس القارات العام الماضي.

الهر الشهير هو من بين القطط التي تعيش متحف أرميتاج في مدينة سان بطرسبورغ وهي قطط ذات تاريخ طويل بدأ في القرن الثامن عشر، عندما أحضر بيتر الأول قطة من هولندا لتعيش في القصر الشتوي.

وتحظى هذه القطط باهتمام كبير منذ قرون لدورها في حماية القطع الفنية واللوحات من الفئران والقوارض.

القط المحظوظ يعاني من الصمم وصعوبات أخرى منذ ميلاده، ولكنه يملك حدسًا لا يكذب، حسب زعم مشرفيه.

المصدر : أسوشيتد برس
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