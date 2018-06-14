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روسيا تقسو على السعودية بخماسية نظيفة في افتتاح كأس العالم

14/6/2018

تلقى المنتخب السعودي خسارة ثقيلة 5-صفر في افتتاح كأس العالم لكرة القدم أمام روسيا صاحبة الأرض والضيافة ضمن المجموعة الأولى على ملعب لوجنيكي في موسكو الخميس.

وكانت عودة السعودية إلى كأس العالم لأول مرة بعد غياب 12 عاما مخيبة لآمال الجماهير حيث منيت شباك الحارس عبد الله المعيوف بهدف مبكر بعد 12 دقيقة بضربة رأس من يوري جازينسكي بعد تمريرة متقنة من ألكسندر جولوفين.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين أظهر البديل دينيس تشيرشيف مهارة فائقة عندما راوغ اثنين من مدافعي السعودية وسدد بقوة من مدى قريب في مرمى المعيوف.

ورغم تحسن الأداء السعودي في الشوط الثاني بعد الدفع بفهد المولد بدلا من عبد الله عطيف وهتان باهبري بدلا من يحيى الشهري إلا أن أصحاب الأرض أضافوا الهدف الثالث بضربة رأس من البديل الثاني أرتيم جيوبا في الدقيقة 71.

وارتقى جيوبا أعلى من أسامة هوساوي قائد السعودي وحول تمريرة جولوفين في شباك المعيوف.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع أضاف تشيرشيف هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه بتسديدة رائعة من مدى بعيد سكنت شباك المعيوف.

وكلل جولوفين مجهوده طوال المباراة عندما أضاف الهدف الخامس بتسديدة رائعة من ركلة حرة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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