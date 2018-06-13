مدرب إيران ينتقد شركة "نايكي" بسبب أزمة أحذية كأس العالم

طلب مدرب إيران من شركة نايكي الاعتذار لفريقه بعدما قالت شركة الملابس الرياضية الأمريكية إنها لن تزود اللاعبين بأحذية كرة قدم لخوض نهائيات كأس العالم بسبب العقوبات.

وأكد البرتغالي كارلوس كيروش مدرب إيران والذي سيقود إيران أمام المغرب في بداية مشواره بكأس العالم، يوم الجمعة، أن هذا البيان لم يكن ضروريا وطلب مساعدة الاتحاد الدولي (الفيفا).

وقال كيروش لشبكة سكاي سبورتس: "هذا التعليق الأخير من نايكي، من وجهة نظري الشخصية، كان غير ضروري، الجميع على علم بالعقوبات".

وأضاف كيروش: "يجب على الشركة الاعتذار لأن هذا التصرف المتعجرف ضد 23 لاعبا سخيف جدا وغير ضروري".

وكانت شركة نايكي قد أعلنت، الثلاثاء، رفضها منح المنتخب الإيراني الأحذية الخاصة به قبل يومين من انطلاق منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا.

وقالت شركة نايكي في بيان: "العقوبات الأمريكية تعني أن نايكي، كشركة أمريكية، لن تستطيع تزويد لاعبي منتخب إيران الوطني بالأحذية في الوقت الحالي.

وتخوض إيران المونديال في المجموعة الثانية بجانب إسبانيا والبرتغال والمغرب.

وفي 8 مايو/أيار الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الانسحاب من الاتفاق الذي يقيّد البرنامج النووي الإيراني في الاستخدامات السلمية مقابل رفع العقوبات الغربية عنها.

كما أعلن ترمب إعادة العمل بالعقوبات الاقتصادية على طهران والشركات والكيانات التي تتعامل معها.