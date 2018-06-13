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شاهد: موسكو في أبهى حللها قبل انطلاق المونديال

13/6/2018

ارتدت العاصمة الروسية موسكوأبهى حللها في انتظار انطلاق منافسات كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها البلاد للمرة الأولى، وتنطلق غدا الخميس ةتستمر حتى 15 يوليو/تموز.

ويعود تاريخ تأسيس موسكو، الواقعة على تلة بوروفيتسكي العالية، عند التقاء نهري موسكو ونيغلينايا، إلى الألفية الثانية قبل ميلاد المسيح.

ويجد آلاف السياح القادمين لمتابعة كرة القدم شغفا بالتعرف على المعالم السياحية للمدينة التاريخية.

ومن أبرز المعالم السياحية حديقة "زارياديه" الطبيعية وكاتدرائية سان باسيل والساحة الحمراء وبالطبع قصر الكرملين

وانتشرت الأعلام والصور الخاصة بالمونديال التي تستضيف موسكو منافساته مع عشرة مدن أخرى.

وزينت شوارع موسكو بالعديد من التماثيل والأشكال التي تحمل شعار البطولة التي تعتبر الحدث الرياضي الأهم لهذا العام.

كما تزينت جدران مركز مانيج المركزي بالعديد من العروض الضوئية المميزة.

وتنطلق النسخة الـ 21 من المونديال غدا الخميس بمباراة تجمع بين روسيا والسعودية على ملعب لوجنيكي (المروج الخضراء) وهو الملعب الأكثر شهرة في روسيا، كما كان الملعب الرئيسي عندما استضافت موسكو دورة الألعاب الأولمبية عام 1980. وتبلغ سعة الملعب 81 ألف مقعد وقد افتتح في عام 1956. وكلف تجديده لاستضافة المبارة الافتتاحية والختامية نحو نصف مليار دولار.

المصدر : أسوشيتد برس
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