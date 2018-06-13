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شاهد: صلاح يشارك في تدريبات المنتخب المصري بروسيا

12/6/2018

شارك اللاعب الدولي محمد صلاح في تدريبات الإحماء للمنتخب المصري في العاصمة الشيشانية غروزني استعدادا لمواجهة منتخب الأوروغواي في دور المجموعات ببطولة كأس العالم لكرة القدم.

وانفصل صلاح بعد الإحماء ليؤدي تدريبا منفردا تحت إشراف الطاقم الطبي للمنتخب، وركز التدريب على حركة الذراع والكتف، لكن مدير المنتخب إيهاب لهيطة قال إن "مشاركة صلاح أمام الأوروغواي لن تتحدد إلا يوم الجمعة" وهو نفس يوم المباراة.

ويأمل صلاح في اللحاق بمباراة الأوروغواي في يوم احتفاله بعيد ميلاده 26 وفي أول مشاركة لمصر في النهائيات منذ 1990.

لكن فرصته قد تكون أكبر في المشاركة في مباراة روسيا ثم السعودية بالمجموعة الأولى على أمل قيادة مصر لدور 16 لأول مرة في تاريخها.

وتبددت المخاوف بشأن إصابة المدافع علي جبر بعد تعرضه لكدمة في الوجه خلال المران. وقال محمد أبو العلا طبيب المنتخب "أثبتت الآشعة سلامة جبر من الكدمة القوية التي أصيب بها في المران.

ومن المقرر أن يؤدي المنتخب المصري تدريبه الأخير في غروزني صباح الأربعاء قبل التوجه إلى مدينة إيكاترنبرغ التي تقام فيها المباراة الأولى للمنتخب المصري مع منتخب الأوروغواي.

المصدر : أسوشيتد برس + وكالات
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