شاهد: رواج المقتنيات التذكارية الروسية الخاصة بكأس العالم

قبل أيام من انطلاق مونديال روسيا، تنهمك المصانع وتنشط المعامل في المدن الروسية في إعداد مقتنيات تذكارية وبضائع للسياح الذين يتدفقون على البلاد لحضور منافسات كأس العالم 2018.

ففي مدينة نيجني نوفغورود، عاصمة إقليم حوض الفولغا، تعمل مصانع المدينة لتلبية حاجة الأسواق من التذكارات السياحية التقليدية التي يقبل الزائرون على شرائها.

دمى ماتريوشكا الخشبية المتداخلة التي تعد إحدى المصنوعات التقليدية الروسية جرى تعديلها بطلائها بألوان المنتخبات وصور بعض مشاهير اللاعبين.

وتستضيف نيجني نوفغورود أربع مباريات في دور المجموعات، ومباراة واحدة في كل من دور الـ 16 ودور الثمانية خلال منافسات كأس العالم.

وفي مدينة بورنوكوفو بالقرب من نيجني نوفغورد يشتغل العاملون في نحت دببة وكرات قدم من الحجر المجلوب من جبال الأورال.

وينتج المصنع خمسة أو ستة تماثيل من الدببة التي ترمز لروسيا ويقبل عليها السياح في متاجر المقتنيات التذكارية حيث يباع الواحد منها بما يعادل 15 دولارا.