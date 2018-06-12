شاهد: لوشكا.. ملاعق موسيقية لإثارة الحماس في كأس العالم

انسوا أبواق الفوفوزيلا، فما سيثير الحماس في ملاعب كرة القدم بنهائيات كأس العالم في روسيا هذه المرة شيء مختلف.. ملاعق.

فاللوشكا التقليدية أو الملاعق هي التي ستبعث ضجيجا في المدن الروسية الإحدى عشرة المستضيفة لكأس العالم، من كالينينغراد إلى ايكاترينبرغ.

والحصول على ملعقة خشبية في منافسة رياضية كبرى قد لا يبدو غريبا مثل آلة الكاشيرولا البرازيلية، لكن معظم الناس سيكونون سعداء لأن النقر باللوشكا التقليدية ليس مدويا مثل أبواق الفوفوزيلا التي كانت في جنوب أفريقيا.

ويقول مصممو اللوشكا الذين يطلقون على آلتهم اسم (ملاعق النصر) إنهم أرادوا أن يكون لديهم آلة تسمح بإيقاعات مختلفة ولا تكون مزعجة للغاية، وهي تأتي بألوان مختلفة وأشكال تقليدية.

وقال منتج يدعى رستم نجمانوف: "عند اختيار آلة تمثل روسيا وتعكس القيم الثقافية الروسية كان لدينا خيار من ثلاثة: تريشوتكا (المصفق) والشيكرز (الهزاز) واللوشكا (الملعقة). لكننا ولتفادي مشكلات واجهتها دول أخرى مثل في حالة آلة الكاشيرولا البرازيلية التي تصدر صوتا يبدو كخلية نحل وآلة صوتها مرتفع جدا ولا تتيح لك التصفيق، اخترنا الملاعق".

وبالنسبة لغير الماهرين في العزف على الآلات الشعبية الخشبية الروسية، سيكون بوسع المشجعين شراء نسخة بلاستيكية خاصة من اللوشكا متصلة من أعلى لجعل عزف الملاعق لطيفا وسهلا.

ونادرا ما تُستخدم الآلات الشعبية التقليدية في عزف الموسيقى في روسيا الحديثة لكن معظم الروس أتيحت لهم فرصة لتجربة اللوشكا والشيكرز والتريشوتكا في دورس الموسيقى الأساسية في مرحلة رياض الأطفال.

ولذلك سيستعيد الجمهور الروسي مهارات الطفولة للعزف في حفل استقبال مثير للاعبين والمشجعين الأجانب في المباراة الافتتاحية لكأس العالم يوم الخميس (14 يونيو/حزيران) بين روسيا والسعودية.