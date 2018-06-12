ريال مدريد يعلن عن مدربه الجديد

قال ريال مدريد بطل أوربا، (الثلاثاء)، إن يولن لوبتيجي مدرب إسبانيا سيتولي تدريبه لمدة ثلاث سنوات بعد انتهاء كأس العالم في روسيا.

زين الدين زيدان ترك تدريب الريال قبل أسبوعين، وبعد أيام من قيادة ريال مدريد للفوز بلقبه الثالث على التوالي في دوري الأبطال.

لوبتيجي الحارس السابق قضى ثلاثة مواسم كلاعب مع ريال مدريد، وخاض مباراة واحدة فقط مع الفريق الأول في 1990.

المدرب الجديد وقع الشهر الماضي عقدا جديدا مع منتخب إسبانيا يبقيه لعام 2020.

الاتحاد الإسباني لكرة القدم قال إنه سيحصل على الشرط الجزائي كاملا ليسمح لمدرب المنتخب الوطني بالتوقيع لريال مدريد.

الاتحاد الإسباني لكرة القدم طالب الجميع بتقدير الموقف حتى تبقى الأمور طبيعية في معسكر المنتخب في روسيا.

المدرب البالغ من العمر 51 عاما تولى مسؤولية منتخب إسبانيا في 2016 عقب استقالة فيسنتي ديل بوسكي الذي قاد بلاده للفوز بكأس العالم 2010 وبطولة أوربا 2012.

إسبانيا التي لم تخسر في 20 مباراة تحت قيادة لوبتيجي ستواجه جارتها البرتغال يوم الجمعة في مستهل مشوارها بالمجموعة الثانية في سوتشي وستلعب لاحقا مع إيران والمغرب.

لوبتيجي قضى موسما في تدريب الفريق الثاني لريال مدريد (كاستيا) في 2008-2009 قبل أن يتولى تدريب منتخب إسبانيا تحت 19 عاما في 2010.

لوبتجي فاز مع منتخبات الشباب ببطولة أوربا تحت 19 عاما في 2012 قبل أن يكرر الإنجاز مع فريق تحت 21 عاما بعد 12 شهرا.

مسيرة لوبتيجي على مستوى الأندية كانت أقل نجاحا، حيث أقيل بعد فترة قصيرة في رايو فايكانو في دوري الدرجة الثانية الإسباني في 2003 ورحل عن نادي بورتو البرتغالي بعد الإخفاق في الفوز بأي لقب في الفترة من 2014 إلى 2016.