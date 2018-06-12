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المصري رمضان صبحي ينتقل إلى هيدرسفيلد الإنجليزي

لاعب كرة القدم المصري رمضان صبحي
لاعب كرة القدم المصري رمضان صبحي
12/6/2018

أعلن نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، (الثلاثاء)، تعاقده مع لاعب كرة القدم المصري رمضان صبحي لمدة 3 مواسم قادمًا من ستوك سيتي.

ووفقًا لموقع النادي الإليكتروني، "اللاعب المصري الشاب رمضان صبحي وقع على عقود انتقاله بعد أسبوع من إجرائه الفحص الطبي، ويمتد تعاقده إلى 3 مواسم أي حتى يونيو/ حزيران 2021".

وقال ديفيد واجنر مدير عام النادي، "أنا سعيد جدًا لأننا سنستطيع الترحيب برمضان صبحي في مدينة هيدرسفيلد، فهو موهبة حقيقية حيث لعب أكثر من 20 مباراة مع منتخب بلاده قبل كأس العالم".

وأضاف "نتطلع إلى العمل بجد مع رمضان في الملعب لمنحه كل فرصة للنجاح في المدينة".

وشارك رمضان صبحي (21 عامًا) مع ستوك سيتي في موسمين في 37 مباراة، نجح خلالها في تسجيل هدفين.

ويتواجد صبحي في قائمة المنتخب المصري المشاركة في كأس العالم التي ستنطلق في روسيا بعد غد الخميس، حيث يلعب الفراعنة في المجموعة الأولى بجانب روسيا المستضيفة والأورغواي والسعودية.

المصدر : الأناضول
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