ميسي يطالب برشلونة بضم محمد صلاح

أفادت تقارير إخبارية أن نادي برشلونة الإسباني يدرس التعاقد مع المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي خلال الانتقالات الصيفية الجارية بناء على طلب من الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقالت صحيفة "ديلي إكسبريس" الإنجليزية (الاثنين) إن نادي برشلونة الإسباني يسعى لتدعيم خط هجومه من أجل العودة للمنافسة بقوة في دوري أبطال أوربا وزيادة البطولات التي يتنافس عليها بداية من الموسم المقبل.

وأضافت يسعى ميسي، لإقناع إدارة ناديه للتعاقد مع صلاح.

وأوضحت الصحيفة، أن اللاعب ارتبط اسمه بريال مدريد، الغريم التقليدي للبرسا، وأنه كان قريبًا للغاية من النادي الملكي، وأشارت أن هذا الاهتمام نتيجة 44 هدفًا سجلهم محمد صلاح، هذا الموسم تحت قيادة الألماني يورغن كلوب.

ووفقًا لمجلة "دون بالون" الإسبانية، فإن ميسي، يريد ضم الفرنسي أنطوان غريزمان، من أتلتيكو مدريد هذ الصيف، ولكن في ظل تعقد المفاوضات فإنه رشح صلاح ليكون البديل الأنسب للفريق.

وكان صلاح، صرح للتليفزيون المصري، بأنه سعيد للغاية في ليفربول وأنه تأقلم للغاية مع الأجواء الإنجليزية.

وأكد غريزمان، لوسائل إعلام في وقت سابق، أنه سيحدد مستقبله قبل انطلاق مونديال روسيا الخميس المقبل.

يذكر أن صلاح بدأ مشواره مع نادي "المقاولون العرب" في الدوري المصري، ثم انتقل إلى بازل السويسري ومنه إلى تشلسي الانجليزي، ومن ثم انتقل إلى روما الإيطالي، قبل أن يصبح هداف ليفربول وأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي للموسم الحالي.