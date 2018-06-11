البث الحي
رياضة

شاهد: استقبال خاص لمحمد صلاح من رئيس الشيشان

11/6/2018

زار الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، الملعب الذي يقيم فيه المنتخب المصري معسكره التدريبي، الأحد، حيث حصة مرانه الأولى منذ وصوله إلى روسيا للمشاركة في كأس العالم.

واصطحب قديروف النجم المصري محمد صلاح إلى ملعب التدريب بالعاصمة جروزني، في سيارته الخاصة، ودخلا الملعب يدًا بيد.

وحرص قديروف على حضور أول تدريب للمنتخب المصري في بلاده استعدادًا للعرس العالمي الذي ينطلق الخميس المقبل.

وقال قديروف في تصريحات للصحفيين "فخورون بتواجد اللاعب العالمي محمد صلاح في بلادنا، ونأمل تعافيه للمشاركة في نهائيات كأس العالم. صلاح لاعب وإنسان رائع، هو أفضل لاعب في العالم حاليًا".

وحضر جلسة المران حوالي 80 ألف متفرج لتشجيع منتخب مصر ونجمه محمد صلاح، ونال صلاح حفاوة كبيرة من جانب الجماهير الشيشانية التي حرصت على متابعة تدريبات المنتخب المصري.

وتلعب مصر مباراتها الأولى ضد الأوروغواي، الجمعة، على ملعب إكاتيريتبيرغ أرينا، ضمن مباريات المجموعة الأولى.

ويخوض الفراعنة المونديال في المجموعة الأولى بجانب روسيا المستضيفة وأورغواي والسعودية.

المصدر : أسوشيتد برس + الأناضول
المزيد من رياضة

"ميدو جابر فين" يتصدر تويتر بعد اختفاء اللاعب المصري في ظروف غامضة

لاعب نادي كليوباترا المختفي ميدو جابر (موافع التواصل)

مارادونا.. الأعلى موهبة وأكثر لاعبي كرة القدم وقوعا في الأزمات

مارادونا يحمل علم فلسطين (تويتر)

إصابة ستة لاعبين بالأهلي والزمالك بكورونا قبل النهائي الأفريقي

الأهلي والزمالك في عرس أفريقي بعد تأهلهما للنهائي (غيتي - أرشيفية)

وفاة الأسطورة مارادونا والأرجنتين تعلن الحداد

توفي مارادونا بعد أزمة قلبية (رويترز)
الأكثر قراءة

اختراق موقع قناة فضائية موالية للنظام المصري(فيديو)

اختراق موقع قناة فضائية موالية للنظام المصري (موافع التواصل)

من عامل نظافة مسلم إلى عضو في برلمان نيوزيلندا(فيديو)

النائب النيوزيلندي من أصل إريتري إبراهيم عمر (غيتي)

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)