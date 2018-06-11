شاهد: استقبال خاص لمحمد صلاح من رئيس الشيشان

زار الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، الملعب الذي يقيم فيه المنتخب المصري معسكره التدريبي، الأحد، حيث حصة مرانه الأولى منذ وصوله إلى روسيا للمشاركة في كأس العالم.

واصطحب قديروف النجم المصري محمد صلاح إلى ملعب التدريب بالعاصمة جروزني، في سيارته الخاصة، ودخلا الملعب يدًا بيد.

وحرص قديروف على حضور أول تدريب للمنتخب المصري في بلاده استعدادًا للعرس العالمي الذي ينطلق الخميس المقبل.

وقال قديروف في تصريحات للصحفيين "فخورون بتواجد اللاعب العالمي محمد صلاح في بلادنا، ونأمل تعافيه للمشاركة في نهائيات كأس العالم. صلاح لاعب وإنسان رائع، هو أفضل لاعب في العالم حاليًا".

وحضر جلسة المران حوالي 80 ألف متفرج لتشجيع منتخب مصر ونجمه محمد صلاح، ونال صلاح حفاوة كبيرة من جانب الجماهير الشيشانية التي حرصت على متابعة تدريبات المنتخب المصري.

وتلعب مصر مباراتها الأولى ضد الأوروغواي، الجمعة، على ملعب إكاتيريتبيرغ أرينا، ضمن مباريات المجموعة الأولى.

ويخوض الفراعنة المونديال في المجموعة الأولى بجانب روسيا المستضيفة وأورغواي والسعودية.