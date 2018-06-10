معلول مدرب تونس متفائل بعد عرض قوي أمام إسبانيا

منح العرض القوي الذي قدمته تونس خلال خسارتها 1-صفر وديا أمام إسبانيا يوم السبت جرعة من التفاؤل لمدربها نبيل معلول قبل انطلاق كأس العالم لكرة القدم هذا الأسبوع.

*صمدت تونس لمدة 82 دقيقة قبل أن تهتز شباكها بهدف إياجو أسباس في مباراتها الودية الأخيرة قبل أن تبدأ مشوارها في النهائيات إذ تلعب في المجموعة السابعة بجانب إنجلترا وبلجيكا وبنما.

*معلول قال للصحفيين "واجهنا أحد أفضل المنتخبات في العالم. المنتخب التونسي أظهر أنه مستعد وأكد جاهزيته لكأس العالم. إذا قدمنا المستوى نفسه الذي لعبنا به أمام منتخب إسبانيا في كأس العالم، يمكن للشعب التونسي أن يشعر بالفخر".

*معلول أضاف "قارعنا فريقا يضم في صفوفه أفضل اللاعبين في العالم بينما افتقدنا وهبي الخزري ويوسف المساكني وطه ياسين الخنيسي. الهزيمة مريرة لكن مشرفة بعد المستوى البدني الكبير للاعبين والتعامل الجيد مع الأسلوب الفني للمنتخب الإسباني".

*تابع المدرب التونسي "صنعنا عدة فرص رغم سيطرة إسبانيا على الكرة وأتيحت لنا ثلاث فرص للتسجيل، ولا يمكن إلا أن نكون سعداء بمستوى المنتخب التونسي".

*تسعى تونس لتجاوز دور المجموعات في كأس العالم لأول مرة في تاريخها بعد فشلها خلال مشاركاتها الأربع السابقة في 1978 و1998 و2002 و2006.

*مضى معلول قائلا "رسالتي للاعبين أن هدفي كمدرب هو المرور لدور الثمانية أو أبعد من دور الثمانية لأن المنتخب بحماسه وروحه القتالية وانضباطه الخططي قادر على مقارعة المنتخبات الكبيرة ومواجهتها بندية".

*تبدأ تونس مشوارها في كأس العالم ضد إنجلترا يوم 18 يونيو/حزيران.