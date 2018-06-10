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ماكرون: لعبت كرة القدم في مركز الظهير الأيسر

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (يمين) يصافح مدافع فرنسا صامويل أومتيتي (يسار) أثناء زيارته للمنتخب الوطني الفرنسي
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (يمين) يصافح مدافع فرنسا صامويل أومتيتي (يسار) أثناء زيارته للمنتخب الوطني الفرنسي
10/6/2018

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (الأحد) إنه كان لاعب كرة قدم في شبابه ولم يكن حماسه يفتر وكان يحفز فريقه.

وأضاف، ماكرون، لبرنامج تليفوت الذي تعرضه قناة (تي.اف1) التلفزيونية الفرنسية "كنت ظهيرا أيسر، كنت سيئا، لم أكن شديد المهارة. في الملعب لم يكن حماسي يفتر وكنت أحفز الفريق".

وتناول ماكرون الغذاء مع فريق كرة القدم الفرنسي في معسكر تدريبه في كليرفونتان في وقت سابق هذا الأسبوع في زيارة رئاسية أصبحت طقسا يمارسه زعماء فرنسا منذ أن زار جاك شيراك الفريق في إطار التحضير لبطولة كأس العالم لعام 1998.

وفازت فرنسا على أرضها وزادت شعبية شيراك – وقد يكون هذا بالتحديد ما يطمح إليه ماكرون فيما يتعلق بشعبيته. فبعد أن أمضى عاما في السلطة أكسبته مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية لقب "رئيس الأغنياء" بين الناخبين من التيار اليساري.

وقال ماكرون "الفريق الفائز يعود بقدر كبير من الثقة. أعتقد أن الفريق يريد الفوز والعودة بالكأس".

وخالف ماكرون دعوات من جماعات يمينية بمقاطعة مباريات كأس العالم هذا الصيف بسبب تدخل موسكو في الحرب السورية.

وقال ماكرون الذي يشجع فريق أوليمبيك مرسيليا إنه سيسافر إلى روسيا لحضور مباريات كأس العالم إذا وصل فريق فرنسا للدور قبل النهائي.

وقال للاعبين "قلت إنني سأحضر لأراكم إذا اجتزتم الدور ربع النهائي".

وستواجه فرنسا أستراليا والدنمارك وبيرو في المجموعة الثالثة في مباريات كأس العالم التي ستقام في الفترة من 14 من يونيو/ حزيران إلى 15 من يوليو/ تموز.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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