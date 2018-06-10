شاهد: هدف مذهل لنيمار يمنح البرازيل فوزا مستحقا على النمسا

قدم المنتخب البرازيلي عرضا رائعا توجه بالفوز 3- صفر على نظيره النمساوي في نهاية استعداداته لكأس العالم لكرة القدم.

وسجل أهداف البرازيل، بطلة العام خمس مرات التي أظهرت صبرا رائعا في الشوط الأول، غابرييل جيسوس ونيمار وفيليب كوتينيو.

ووضع غابرييل جيسوس البرازيل في المقدمة في الدقيقة 36 بلمسة رائعة قبل أن يضيف نيمار هدفا ثانيا مذهلا في الدقيقة 63.

وهذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها نيمار في مباراة منذ البداية منذ إصابته في فبراير/شباط الماضي.

وأحرز نيمار هدفا رائعا عندما راوغ المدافع ألكسندر دراغوفيتش الذي سقط أرضا ثم وضع الكرة من بين ساقي الحارس ليندنر.

وشارك مهاجم باريس سان جيرمان في الشوط الثاني من المباراة الأخيرة أمام كرواتيا في الفوز 2-صفر حيث احتفل بعودته للملاعب بتسجيل الهدف الأول.

وعادل نيمار بهدفه اليوم رقم روماريو البالغ 55 هدفا دوليا ليحتل المركز الثالث في ترتيب هدافي البرازيل عبر التاريخ بعد بيليه ورونالدو.

وبدأ الرباعي نيمار وجيسوس وكوتينيو وويليان التشكيلة لأول مرة معا.

وبعد هدف نيمار بست دقائق صنع البديل روبرتو فيرمينو هدفا لفيليب كوتينيو الذي وضع الكرة بعيدا عن متناول ليندنر.

وتعرض نيمار، الذي استبدل في الدقيقة 83، للعديد من التدخلات الخشنة واحتاج للخضوع للعلاج بعد التحام من الخلف من دراجوفيتش الذي حصل على انذار.

وقال تيتي مدرب البرازيل للصحفيين "كانت مباراة صعبة تطلبت قدرات بدنية كبيرة وقدمنا خلالها أداء جيدا حقا".

وتفتتح البرازيل الفائزة باللقب خمس مرات مشوارها في كأس العالم بمواجهة سويسرا الأحد المقبل.

وستلتقي، البرازيل التي فازت بكل مبارياتها الودية الأربع من دون أن تهتز شباكها، أيضا مع كوستاريكا وصربيا في المجموعة الخامسة.

ولم تخسر البرازيل سوى مرة واحدة أمام الأرجنتين وديا في 21 مباراة منذ تولي تيتي المسؤولية قبل نحو عامين.