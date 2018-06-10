البث الحي
رياضة

شاهد: هدف مذهل لنيمار يمنح البرازيل فوزا مستحقا على النمسا

10/6/2018

قدم المنتخب البرازيلي عرضا رائعا توجه بالفوز 3- صفر على نظيره النمساوي في نهاية استعداداته لكأس العالم لكرة القدم.

وسجل أهداف البرازيل، بطلة العام خمس مرات التي أظهرت صبرا رائعا في الشوط الأول، غابرييل جيسوس ونيمار وفيليب كوتينيو.

ووضع غابرييل جيسوس البرازيل في المقدمة في الدقيقة 36 بلمسة رائعة قبل أن يضيف نيمار هدفا ثانيا مذهلا في الدقيقة 63.

وهذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها نيمار في مباراة منذ البداية منذ إصابته في فبراير/شباط الماضي.

وأحرز نيمار هدفا رائعا عندما راوغ المدافع ألكسندر دراغوفيتش الذي سقط أرضا ثم وضع الكرة من بين ساقي الحارس ليندنر.

وشارك مهاجم باريس سان جيرمان في الشوط الثاني من المباراة الأخيرة أمام كرواتيا في الفوز 2-صفر حيث احتفل بعودته للملاعب بتسجيل الهدف الأول.

وعادل نيمار بهدفه اليوم رقم روماريو البالغ 55 هدفا دوليا ليحتل المركز الثالث في ترتيب هدافي البرازيل عبر التاريخ بعد بيليه ورونالدو.

وبدأ الرباعي نيمار وجيسوس وكوتينيو وويليان التشكيلة لأول مرة معا.

وبعد هدف نيمار بست دقائق صنع البديل روبرتو فيرمينو هدفا لفيليب كوتينيو الذي وضع الكرة بعيدا عن متناول ليندنر.

وتعرض نيمار، الذي استبدل في الدقيقة 83، للعديد من التدخلات الخشنة واحتاج للخضوع للعلاج بعد التحام من الخلف من دراجوفيتش الذي حصل على انذار.

وقال تيتي مدرب البرازيل للصحفيين "كانت مباراة صعبة تطلبت قدرات بدنية كبيرة وقدمنا خلالها أداء جيدا حقا".

وتفتتح البرازيل الفائزة باللقب خمس مرات مشوارها في كأس العالم بمواجهة سويسرا الأحد المقبل.

وستلتقي، البرازيل التي فازت بكل مبارياتها الودية الأربع من دون أن تهتز شباكها، أيضا مع كوستاريكا وصربيا في المجموعة الخامسة.

ولم تخسر البرازيل سوى مرة واحدة أمام الأرجنتين وديا في 21 مباراة منذ تولي تيتي المسؤولية قبل نحو عامين.

المصدر : رويترز
المزيد من رياضة

"ميدو جابر فين" يتصدر تويتر بعد اختفاء اللاعب المصري في ظروف غامضة

لاعب نادي كليوباترا المختفي ميدو جابر (موافع التواصل)

مارادونا.. الأعلى موهبة وأكثر لاعبي كرة القدم وقوعا في الأزمات

مارادونا يحمل علم فلسطين (تويتر)

إصابة ستة لاعبين بالأهلي والزمالك بكورونا قبل النهائي الأفريقي

الأهلي والزمالك في عرس أفريقي بعد تأهلهما للنهائي (غيتي - أرشيفية)

وفاة الأسطورة مارادونا والأرجنتين تعلن الحداد

توفي مارادونا بعد أزمة قلبية (رويترز)
الأكثر قراءة

اختراق موقع قناة فضائية موالية للنظام المصري(فيديو)

اختراق موقع قناة فضائية موالية للنظام المصري (موافع التواصل)

من عامل نظافة مسلم إلى عضو في برلمان نيوزيلندا(فيديو)

النائب النيوزيلندي من أصل إريتري إبراهيم عمر (غيتي)

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

شاهد: أرمن يطلبون مساعدة جنود أذريين ليتمكنوا من إخلاء منازلهم

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)