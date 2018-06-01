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رياضة|الأرجنتين

مارادونا يستبعد تتويج الأرجنتين بالمونديال الروسي

أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا وقائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي
أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا وقائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي
1/6/2018

قال أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا (الجمعة) إن منتخب بلاده ليس مرشحًا للتتويج بلقب كأس العالم في روسيا الشهر الجاري.

وأضاف خلال تصريح صحفي: "أعتقد أن جميع لاعبي المنتخب الأرجنتيني لديهم رغبة للتتويج ببطولة كأس العالم، لكنني أستبعد فوز منتخب بلادي بها".

وتابع: "رغم أنني لا أعرف خورخي سامباولي المدير الفني للأرجنتين أو طريقة لعبه، لكنني واثق أن اللاعبين سيقاتلون لحصد اللقب".

وعن قائد راقصي التانغو ليونيل ميسي، قال مارداونا: "ميسي غير مطالب بإثبات أحقيته باللعب مع الأرجنتين أو تحقيق أي بطولة معهم، فنحن لا نطالبه بشيء للبلاد، فقد قدّم من قبل الكثير".

وأوضح: "أنصح ميسي بمواصلة اللعب والاستمتاع باللعبة، يجب أن يتجاهل المنتقدين في حالة الفشل في التتويج باللقب العالمي".

وتلعب الأرجنتين في المونديال في المجموعة الرابعة بجانب نيجيريا وكرواتيا وأيسلندا.

ولم يسبق لميسي أن توّج مع منتخب بلاده بلقب كأس العالم على مدار مشاركاته مع "التانغو" في العرس العالمي.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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