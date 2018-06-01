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رياضة|تونس

لياقة الخزري تثير القلق في تونس قبل كأس العالم

المهاجم التونسي وهبي الخزري
المهاجم التونسي وهبي الخزري
1/6/2018

سيغيب وهبي الخزري عن ثاني مباريات تونس الودية استعدادا لكأس العالم لكرة القدم اليوم الجمعة لتزداد الشكوك حول جاهزيته للنهائيات التي تنطلق هذا الشهر في روسيا.

ويعد لاعب الوسط المهاجم المعار من سندرلاند الانجليزي إلى ستاد رين الفرنسي من أهم لاعبي المنتخب التونسي الذي يريد ترك بصمة في روسيا حيث سيواجه بلجيكا وانجلترا وبنما في المجموعة السابعة.

لكن مسؤولي منتخب تونس قالوا إنه يعاني من شد في عضلات الفخذ وسيغيب عن مباراة تركيا الودية اليوم الجمعة في جنيف بعدما غاب أيضا عن التعادل 2-2 مع البرتغال في براغا يوم الثلاثاء الماضي.

ويتدرب الخزري (27 عاما) وحيدا في معسكر منتخب تونس التدريبي في لوزان بسويسرا. ولم يخض أي مباراة منذ نهاية أبريل نيسان وغاب عن اخر ثلاث مباريات لرين في الدوري الفرنسي.

وتلتقي تونس مع إسبانيا في مباراتها الودية الأخيرة يوم السبت القادم.

وتعرض المنتخب التونسي لانتكاسة بالفعل بعد إصابة صانع اللعب يوسف المساكني والمهاجم طه ياسين الخنيسي، وسيغيب الاثنان عن كأس العالم التي تنطلق في 14 يونيو حزيران.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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