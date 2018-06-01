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شاهد: ساحات موسكو تتلألأ استعدادا لكأس العالم

1/6/2018

أضاءت الساحة المركزية والقريبة من مبنى الكرملين في العاصمة الروسية موسكو، مساء الخميس بتميمة بطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة في موسكو.

وكانت واجهة القاعة المركزية في موسكو بمثابة لوحة قماشية عرض عليها الإسقاط الملون للتميمة لمدة عشر دقائق، تحضيرا واستعدادا لانطلاق البطولة الأكثر شهرة وشعبية في العالم.

وقال المسؤول عن العرض فلاديمير ديميوشكين إن هذا العرض يهدف إلى تصوير المشاعر المرتبطة بكرة القدم بلغة الاستعارات والتجريدات، مثمنا "الأدوات السحرية" التي أتاحتها التكنولوجيا الحديثة لمثل هذه العروض.

وسيتم تقديم العرض الضوئي كل ليلة حتى 10 من يونيو/حزيران.

ويطلق على التميمة اسم "الذئب زابيفاكا" ويعني بالروسية "الشخص الذي يسجل"، وهو اسم أطلقته روسيا ليكون تميمة كأس العالم لكرة القدم للعام 2018. وصممته طالبة روسية ووقع الاختيار عليه في 22 من أكتوبر/تشرين الأول 2016 ليكون تميمة مونديال 2018، بعد تصويت شارك فيه أكثر من مليون شخص واستمر لمدة شهر.

ووصف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" التميمة الجديدة والتي كشف النقاب عنها خلال عرض تلفزيوني حي بحضور فيتالي موتكو، نائب رئيس وزراء روسيا، والمهاجم البرازيلي رونالدو بأنها "ذئب يشع متعة وسحرا وثقة بالنفس".

ويقول الفيفا إن معنى اسم الذئب هو "الهداف" وإن التميمة حصلت على 53% تقريبا من الأصوات التي زادت عن مليون صوت في مقابل حصول تميمة أخرى على شكل نمر على 27% من الأصوات، في حين حصلت تميمة ثالثة على شكل قط على 20%.

وتحتضن روسيا نهائيات 2018 في 11 مدينة، بينها العاصمة موسكو وسان بطرسبورغ وسوتشي.

المصدر : رويترز
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