شاهد: سان جيرمان ينهي مقاومة ليزيربييه ويفوز بكأس فرنسا

عانى باريس سان جيرمان قبل أن يتغلب على منافسه الشجاع ليزيربييه المنتمي لدور الدرجة الثالثة ليفوز بهدفين ويحرز لقب كأس فرنسا لكرة القدم (الثلاثاء) محققا الثلاثية المحلية هذا الموسم.

ونال سان جيرمان الكأس للمرة 12 معززا رقمه القياسي في المسابقة بفضل هدفين من جيوفاني لو سيلسو وإدينسون كافاني.

افتتح لو سيلسو التسجيل في الدقيقة 26 وانتظر سان جيرمان حتى الدقيقة 74 عندما ضاعف كافاني التقدم من ركلة جزاء.

وسدد سان جيرمان، الذي حافظ على سجله الخالي من أي هزيمة في آخر 42 مباراة بالكأس المحلية، في إطار المرمى ثلاث مرات في أول 20 دقيقة.

ودافع ليزيربييه، الذي يكافح من أجل البقاء بالدرجة الثالثة، بصلابة لكنه فشل في صنع فرص كافية لتحقيق حلمه بإقصاء بطل فرنسا.

وحقق سان جيرمان بذلك لقب الكأس للمرة الرابعة على التوالي وضمن الثلاثية بعد تتويجه بدوري الدرجة الأولى وبكأس الرابطة في الموسم الأخير لمدربه الإسباني أوناي إيمري.

ولم يجدد أوناي عقده مع سان جيرمان وتتبقى له مباراتان في الدوري المحلي.

وبدا أن البرازيلي داني الفيس ظهير سان جيرمان أصيب في ركبته في الشوط الثاني؛ لكنه ظل في الملعب قبل أن يتم استبداله في المراحل الأخيرة من اللقاء.