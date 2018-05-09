تقارير إسبانية: محمد صلاح في طريقه للانتقال إلى ريال مدريد

أفادت تقارير إخبارية إسبانية (الثلاثاء) عن صفقة محتملة لانتقال الدولي المصري محمد صلاح من صفوف ليفربول الإنجليزي إلى ريال مدريد الإسباني.

وذكر برنامج "إل شيرينغيتو" على التلفزيوني الإسباني أن ريال مدريد يتطلع للتعاقد مع صلاح بصرف النظر عن القيمة المالية للصفقة التي تردد أنها قد تبلغ 200 مليون يورو.

ووفقا للبرنامج الإسباني فإن قدوم صلاح إلى سانتياغو برنابيو سيعني رحيل الجناح الويلزي غاريث بيل، وهو ما سيمنح الفرصة للاعب المصري لارتداء القميص رقم 11 الذي اعتاد أن يرتديه مع ليفربول.

وأشار موقع "دون بالون" الإسباني إلى أن يورغن كلوب مدرب ليفربول اشترط الحصول على ثلاثة من لاعبي ريال مدريد للموافقة على بيع صلاح، ويتعلق الأمر بكيلور نافاس وغاريث بيل وماتيو كوفاسيتش.

وأشار الموقع الإسباني إلى أن مباراة ليفربول أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوربا يوم 26 مايو/أيار المقبل ستكون الأخيرة لصلاح بقميص ليفربول قبل انتقاله للنادي الملكي.

وأضاف دون بالون أن النجم المصري توصل لاتفاق مع رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، ولكن كلوب يرغب في حصول فريقه على 200 مليون يورو للاستغناء عن اللاعب.

وفاز صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز ليصبح ثاني لاعب عربي وأفريقي يتوج بالجائزة المرموقة بعد الجزائري رياض محرز لاعب ليستر سيتي، الذي نالها في موسم 2015 – 2016، عندما قاد فريقه للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي آنذاك.

كما فاز صلاح بجائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي من رابطة الكتاب والنقاد الرياضيين بعد أن فاز في وقت سابق بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) وجائزة هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) لأفضل لاعب إفريقي محترف.

ويتربع صلاح على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 31 هدفا كما صنع عشرة أهداف أخرى لزملائه.

وأحرز صلاح 43 هدفا خلال 47 مباراة لعبها مع ليفربول في مختلف المسابقات حتى الآن، بواقع 31 هدفا في الدوري الإنجليزي وعشرة أهداف في بطولة دوري أبطال أوربا وهدف في الدور المؤهل لمرحلة المجموعات بالمسابقة القارية، وكذلك هدف في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وساهم صلاح في وصول ليفربول إلى المباراة النهائية لدوري أبطال أوربا للمرة الأولى منذ 11 عاما كما صعد بمنتخب مصر إلى كأس العالم بعد غياب 28 عاما.