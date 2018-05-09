البث الحي
رياضة

تقارير إسبانية: محمد صلاح في طريقه للانتقال إلى ريال مدريد

اللاعب المصري الدولي محمد صلاح
اللاعب المصري الدولي محمد صلاح
8/5/2018

أفادت تقارير إخبارية إسبانية (الثلاثاء) عن صفقة محتملة لانتقال الدولي المصري محمد صلاح من صفوف ليفربول الإنجليزي إلى ريال مدريد الإسباني.

وذكر برنامج "إل شيرينغيتو" على التلفزيوني الإسباني أن ريال مدريد يتطلع للتعاقد مع صلاح بصرف النظر عن القيمة المالية للصفقة التي تردد أنها قد تبلغ 200 مليون يورو.

ووفقا للبرنامج الإسباني فإن قدوم صلاح إلى سانتياغو برنابيو سيعني رحيل الجناح الويلزي غاريث بيل، وهو ما سيمنح الفرصة للاعب المصري لارتداء القميص رقم 11 الذي اعتاد أن يرتديه مع ليفربول.

وأشار موقع "دون بالون" الإسباني إلى أن يورغن كلوب مدرب ليفربول اشترط الحصول على ثلاثة من لاعبي ريال مدريد للموافقة على بيع صلاح، ويتعلق الأمر بكيلور نافاس وغاريث بيل وماتيو كوفاسيتش.

وأشار الموقع الإسباني إلى أن مباراة ليفربول أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوربا يوم 26 مايو/أيار المقبل ستكون الأخيرة لصلاح بقميص ليفربول قبل انتقاله للنادي الملكي.

وأضاف دون بالون أن النجم المصري توصل لاتفاق مع رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، ولكن كلوب يرغب في حصول فريقه على 200 مليون يورو للاستغناء عن اللاعب.

وفاز صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز ليصبح ثاني لاعب عربي وأفريقي يتوج بالجائزة المرموقة بعد الجزائري رياض محرز لاعب ليستر سيتي، الذي نالها في موسم 2015 – 2016، عندما قاد فريقه للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي آنذاك.

كما فاز صلاح بجائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي من رابطة الكتاب والنقاد الرياضيين بعد أن فاز في وقت سابق بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) وجائزة هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) لأفضل لاعب إفريقي محترف.

ويتربع صلاح على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 31 هدفا كما صنع عشرة أهداف أخرى لزملائه.

وأحرز صلاح 43 هدفا خلال 47 مباراة لعبها مع ليفربول في مختلف المسابقات حتى الآن، بواقع 31 هدفا في الدوري الإنجليزي وعشرة أهداف في بطولة دوري أبطال أوربا وهدف في الدور المؤهل لمرحلة المجموعات بالمسابقة القارية، وكذلك هدف في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وساهم صلاح في وصول ليفربول إلى المباراة النهائية لدوري أبطال أوربا للمرة الأولى منذ 11 عاما كما صعد بمنتخب مصر إلى كأس العالم بعد غياب 28 عاما.

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر
المزيد من رياضة

"حماقة جنائية".. محامي مارادونا يثير الجدل حول ظروف الوفاة ويطالب بتحقيق

أعلنت الأرجنتين الحداد العام 3 أيام على وفاة مارادونا (رويترز)

شاهد: الأهداف المرشحة لجائزة الفيفا لأحسن هدف في 2020 (فيديو)

هدف سواريز في مايوركا (رويترز)

"ميدو جابر فين" يتصدر تويتر بعد اختفاء اللاعب المصري في ظروف غامضة

لاعب نادي كليوباترا المختفي ميدو جابر (موافع التواصل)

مارادونا.. الأعلى موهبة وأكثر لاعبي كرة القدم وقوعا في الأزمات

مارادونا يحمل علم فلسطين (تويتر)
الأكثر قراءة

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

وزير الدفاع التركي يطالب أفغانستان بإعادة النظر في اتفاق مع الإمارات

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار (رويترز)

تركيا: قرار "الشيوخ" الفرنسي حول كاراباخ "سخيف"

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون(غيتي-أرشيف)

أذربيجان ترد على قرار مجلس الشيوخ الفرنسي بشأن كاراباخ

جنود أذريون يرفعون علم بلادهم على مسجد بمدينة أغدام المتاخمة لإقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)