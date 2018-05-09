أتليتكو مدريد: سئمنا من برشلونة

قال ميغل أنجل جيل مارين المدير التنفيذي لنادي أتليتكو مدريد الإسباني مساء الثلاثاء، إنه سئم من موقف برشلونة الذي يتفاوض مع لاعب كرة القدم الفرنسي أنطوان غريزمان.

وفي بيان على موقع النادي الإليكتروني، أكد مارين "لابد من احترام نادينا، لقد سئمنا موقف برشلونة، لابد من احترام أي لاعب بعقد ساري المفعول مع ناديه، بعد تداول أنباء بالتفاوض مع لاعبنا أنطوان غريزمان قبل أيام من اللعب في نهائي بطولة الدوري الأوربي (يوروبا ليغ)، يبدو لي أن هذا الأمور هو عدم احترام".

وأضاف "موقف أتلتيكو مدريد في هذا الصدد واضح للغاية وتم الإعلان عنه في مناسبات عديدة، أنا شخصيًا أخبرت رئيس برشلونة قبل بضعة أشهر أن حقوق اللاعب ليست للبيع ولن نبيعها".

وأوضح "سلوك برشلونة يتناقض مع نزاهة المنافسة ونحن خلال الموسم ننافس على لقب الدوري منذ شهور، وقد كان برشلونة يضغط بشكل دائم على أحد اللاعبين الأكثر أهمية في فريقنا، وهو غريزمان".

وأشارت إذاعة " كادينا كوبي" الإسبانية في وقت سابق اليوم إلى أن مسؤولي برشلونة أبدوا استعدادهم التام لسداد قيمة الشرط الجزائي الموجودة في عقد غريزمان البالغ 100 مليون يورو.

ويمتد عقد غريزمان مع أتليتكو مدريد حتى يونيو/ حزيران 2022، ولا يحق له الرحيل إلا بعد الحصول على موافقة مسؤولي ناديه.

غريزمان (27عامًا) شارك في 46 مباراة مع أتليتكو مدريد الموسم الجاري وسجل 27 هدفًا وصنع 14.