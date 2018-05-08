غوميز لاعب ليفربول يغيب عن نهائي دوري الأبطال

قال نادي ليفربول المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الثلاثاء إن المدافع جو غوميز سيغيب عن نهائي دوري أبطال أوربا هذا الشهر بعد خضوعه لجراحة في الكاحل.

ولن يكون اللاعب البالغ من العمر 20 عاما والذي خاض أول مباراة له مع منتخب إنجلترا العام الماضي لائقا أيضا للمشاركة في كأس العالم في روسيا في يونيو حزيران.

وأصيب غوميز في الكاحل أثناء أداء الواجب الوطني مع منتخب إنجلترا في مارس اذار الماضي وفاقمت مشاركته في مباراتين بالدوري الممتاز مؤخرا أمام وست بروميتش ألبيون وستوك سيتي من إصابته.

وغاب عن تشكيلة ليفربول في مباراة إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوربا أمام روما الأسبوع الماضي كما غاب عن الهزيمة مطلع الأسبوع أمام مضيفه تشيلسي.

وقال النادي في بيان "يؤكد ليفربول أن جو غوميز خضع لجراحة لعلاج إصابة في الكاحل".

وتوقع النادي أن يتعافى غوميز قبل انطلاقة فترة الاعداد التي تسبق انطلاق الموسم الجديد والمقررة في يوليو تموز.

ولعب غوميز بانتظام تحت قيادة غاريث ساوثغيت مدرب إنجلترا منذ مشاركته الدولية الأولى أمام المانيا في نوفمبر تشرين الثاني الماضي.

وسيشكل غيابه لطمة لمنتخب بلاده خاصة في ظل اعتماد ساوثغيت على ثلاثة لاعبين في قلب الدفاع.

وكتب غوميز في حسابه على انستغرام "يؤلمني الاعلان أن موسمي على مستوى النادي والمنتخب انتهى بعدما خضعت لجراحة ناجحة في الكاحل.

وأضاف "مررت بعدة أسابيع صعبة حيث كنت أحاول بشتى السبل مساعدة الفريق في الملعب".

وتابع "سأبذل كل ما في وسعي للعودة بأفضل صورة ممكنة في فترة الإعداد للموسم الجديد. الأولوية الآن هي مساندة الفريق في أكبر مباراتين هذا الموسم".

ويستضيف ليفربول صاحب المركز الثالث منافسه برايتون آند هوف ألبيون في اخر مباراة له في الموسم بالدوري يوم الأحد. وبعدها سيلاقي ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوربا يوم 26 مايو أيار.