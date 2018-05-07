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هدف صلاح الأفضل في نصف نهائي أبطال أوربا

7/5/2018

أعلن الاتحاد الأوربي لكرة القدم (يويفا)، اليوم الإثنين، فوز المصري محمد صلاح المحترف في ليفربول الإنجليزي بجائزة أفضل هدف في نصف نهائي دوري أبطال أوربا.

ووفقًا لموقع الاتحاد القاري للعبة على شبكة الإنترنت، يعد هدف صلاح الأول في شباك روما الإيطالي بذهاب نصف نهائي دوري الأبطال بجائزة الأفضل في مباريات نصف نهائي البطولة.

وحصل هدف صلاح على نسبة 47% من أصوات الجماهير على موقع يويفا، يليه هدف البرازيلي مارسيلو في مباراة ريال مدريد الإسباني أمام بايرن ميونخ الألماني في لقاء ذهاب نصف النهائي أيضًا بنسبة 16%

وجاء في المرتبة الثالثة هدف البلجيكي رادجا ناينغولان في مباراة فريقه روما أمام ليفربول بإياب نصف النهائي بنسبة 14%

واحتل المرتبة الرابعة هدف ماركو أسينسيو في مباراة فريقه ريال مدريد أمام البافاري في ذهاب نصف النهائي بنسبة 12%، بينما جاء في المرتبة الخامسة هدف جوشوا كيميتش في المباراة ذاتها بنسبة 10%

وشارك صلاح (25 عامًا) في 12 مباراة خلال الموسم الحالي لدوري الأبطال مسجلًا 10 أهداف، وساهم في 5 تمريرات حاسمة.

المصدر : الأناضول
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