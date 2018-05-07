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صلاح: ما أفعله عقب تسجيلي للأهداف أمر مماثل للصلاة

المصري محمد صلاح يسجد شكرا لله بعد تسجيل أحد أهدافه
المصري محمد صلاح يسجد شكرا لله بعد تسجيل أحد أهدافه
7/5/2018

قال المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، إنه لا يقوم بتقبيل أرضية الملعب عقب تسجيله للأهداف، لكن ما يفعله هو أمر مماثل للصلاة، وأحمد الله على إحرازي للأهداف.

وفي تصريح لشبكة "سي إن إن" الإخبارية، الأحد، أكد صلاح، "أنا لا أقوم بتقبيل أرضية الملعب عندما أسجل أهدافًا، لكن ذلك أمر مماثل للصلاة، وأشكر الله على ما حققته، واعتدت على القيام بذلك منذ الصغر".

وعن مثله الأعلى في عالم كرة القدم، أكد صلاح "كنت أعشق البرازيلي رونالدو، فأنا كنت مذهولًا به، بالإضافة إلى الفرنسي زين الدين زيدان".

وأوضح "أيضًا الإيطالي فرانشيسكو توتي هو لاعب عظيم وهادئ كشخص وواثق بنفسه وتعلمت منه الكثير".

ونجح صلاح (25 عامًا) في جذب الأنظار إليه خلال الموسم الحالي مع ليفربول؛ حيث شارك معه في 49 مباراة بمختلف البطولات، مسجلًا 43 هدفًا وصنع 15 هدفا آخر .

كما فاز النجم المصري بجائزة أفضل لاعب في الموسم الحالي للدوري الإنجليزي لكرة القدم ليصبح ثاني عربي وإفريقي يتوّج بالجائزة خلفًا للجزائري رياض محرز.

المصدر : الأناضول
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