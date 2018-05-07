شاهد: الريال يتعادل مع عشرة لاعبين من برشلونة 2-2

تمكن ريال مدريد من تحويل تأخره أمام مضيفه برشلونة، الذي لعب بعشرة لاعبين، وتعادل معه 2-2 في قمة المرحلة 36 للدوري الإسباني.

وبادر لويس سواريز بالتسجيل لبرشلونة في الدقيقة العاشرة، فيما أدرك رونالدو التعادل سريعا للريال في الدقيقة 15، وهو الهدف رقم 400 لريال مدريد في شباك برشلونة في تاريخ مباريات الكلاسيكو.

وتم استبدال رونالدو قبل انطلاق الشوط الثاني بسبب الإصابة.

ولعب برشلونة بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه سيرغي روبيرتو في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، إثر تدخل قوي مع مارسيللو ظهير أيسر الريال بدون كرة.

ورغم النقص العددي، أعاد الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي التقدم لبرشلونة مجددا، بعدما أحرز الهدف الثاني في الدقيقة 52، لينهي صيامه التهديفي في مرمى الريال على ملعب كامب نو بمباريات الدوري منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2012.

وأحكم ميسي قبضته على صدارة قائمة هدافي البطولة برصيد 33 هدفا هذا الموسم، كما عزز رقمه القياسي بوصفه اللاعب الأكثر هزا للشباك من لاعبي الفريقين في مباريات الكلاسيكو برصيد 26 هدفا.

وتمكن جاريث بيل من التعادل للريال في الدقيقة 72، ليواصل هز الشباك في البطولة للمباراة الثانية على التوالي.

وشهدت المباراة الظهور الأخير للنجم المخضرم أندرياس إنييستا في لقاءات الكلاسيكو، بعدما قرر إنهاء مسيرته مع برشلونة بنهاية الموسم الحالي.

وارتفع رصيد برشلونة إلى 87 نقطة في الصدارة، وظل محتفظا بسجله خاليا من الهزائم في البطولة هذا الموسم، متفوقا بفارق 15 نقطة على الريال، الذي ظل في المركز الثالث.