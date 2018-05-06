شاهد: يوفنتوس يحول تأخره بهدف للفوز بثلاثية على بولونيا

تأخر يوفنتوس بهدف من ركلة جزاء في الشوط الأول قبل أن يحرز ثلاثة أهداف في الشوط الثاني ليفوز على بولونيا

(السبت) ويقترب من لقبه السابع على التوالي في الدوري الإيطالي لكرة القدم.

واستفاد يوفنتوس من أخطاء قاتلة من دفاع الفريق الضيف ليبتعد بالصدارة بفارق سبع نقاط وسيحرز اللقب غدا (الأحد) لو خسر منافسه نابولي أمام ضيفه تورينو.

ولو لم يحدث ذلك سيحتاج إلى ثلاث نقاط أخرى من آخر مباراتين ومن بينهما مواجهة على أرضه ضد فيرونا الذي هبط في وقت سابق (السبت) بعد هزيمته 4-1 في ميلانو.

وتقدم بولونيا، الذي يحتل مركزا في وسط الترتيب، على نحو مفاجئ بعد واقعة زادت من التساؤلات حول استخدام حكم الفيديو المساعد الذي يتم تجربته في دوري الدرجة الأولى بالإضافة إلى بطولات محلية أخرى.

ودفع دانييلي روجاني منافسه لورينتسو كريستيج لاعب بولونيا الذي قطع الكرة بعد تمريرة ضعيفة من الحارس جيانلويجي بوفون واحتسب الحكم ركلة جزاء وسط احتجاجات لاعبي يوفنتوس.

وتقدم سيموني فيردي لتسديد الكرة لكنه انتظر لثلاث دقائق إذ كان الحكم يتأكد من الواقعة مع حكم الفيديو.

وبدا أن هناك مشكلة في التواصل إذ ذهب الحكم لمشاهدة الواقعة في شاشة بجانب الملعب قبل أن يؤكد قراره.

وحافظ فيردي على هدوئه ووضع الكرة داخل مرمى بوفون بعدما أرسله في الاتجاه الخاطئ.

وحصل يوفنتوس على هدية ليدرك التعادل بعد سبع دقائق من الشوط الثاني عندما حول سيباستيان دي مايو تمريرة خوان كوادرادو العرضية داخل مرماه.

وسدد إميل كرافت لاعب بولونيا في القائم لكن فريقه سقط مرة أخرى بسبب الدفاع السيء.

ومنح سامي خضيرة التقدم ليوفنتوس بعدما فشل الحارس أنطونيو ميرانتي في إبعاد تمريرة دوجلاس كوستا العرضية بشكل جيد واختتم باولو ديبالا الأهداف بتمريرة أخرى من كوستا بعدما تفوق اللاعب البرازيلي في الهواء على فاسيليس توروسيديس بسهولة.