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شاهد: تشلسي يهزم ليفربول بهدف وحيد في الدوري الإنجليزي

6/5/2018

فاز فريق تشلسي على ضيفه ليفربول 1- صفر وبات على بعد نقطتين فقط من توتنهام هوتسبير صاحب المركز الرابع في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل الفرنسي أوليفييه جيرو هدف تشلسي الوحيد بضربة رأس في المرمى في الدقيقة 32.

بهذا الفوز رفع تشلسي رصيده إلى 69 نقطة في المركز الخامس، بفارق نقطتين خلف توتنهام صاحب المركز الرابع، المؤهل لدوري أبطال أوربا الموسم المقبل. وهذا الفوز هو 21 لتشلسي هذا الموسم مقابل الخسارة في تسع مباريات والتعادل في ست. أما ليفربول فتوقف رصيده عند 72 نقطة في المركز الثالث من 20 فوزا وخمس هزائم و12 تعادلا. ويملك تشلسي مباراة مؤجلة أمام هدرسفيلد تاون قبل ختام المسابقة الأحد المقبل.

المصدر : وكالات
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