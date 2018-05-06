شاهد: تتويج مانشستر سيتي ببطولة الدوري الإنجليزي

توج فريق مانشستر سيتي ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم رسميا أمام جماهيره عقب مباراته مع هدرسفيلد.

وتم تسليم الميداليات وكأس البطولة للاعبي مانشستر سيتي عقب المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي.

وسينتظر مانشستر سيتي جولة أخرى لتحطيم الرقم القياسي لعدد النقاط التي يسجلها فريق في البطولة. وجمع سيتي 94 نقطة ليبتعد بفارق نقطة واحدة عن الرقم القياسي لعدد النقاط التي جمعها فريق في موسم واحد والمسجل باسم تشلسي موسم 2004-2005. لكن لا تزال هناك مباراتان متبقيتان لسيتي هذا الموسم.

وهذا التعادل هو الرابع لمانشستر سيتي في الدوري هذا الموسم، مقابل الفوز في 30 مباراة والخسارة في مباراتين.

وسدد سيتي مرتين فقط على المرمى طوال المباراة بينما قاتل هدرسفيلد المهدد بالهبوط من أجل انتزاع نقطة مهمة.

ودعم هدرسفيلد آماله في البقاء بشكل كبير بواسطة نقطة أبعدته بفارق ثلاث نقاط عن ثلاثي القاع قبل توجهه للقاء تشلسي في الجولة المقبلة.

ويحتل هدرسفيلد المركز 16 برصيد 36 نقطة، جمعها من الفوز في تسع مباريات والتعادل في مثلها والخسارة في 18 مباراة.