شاهد: أرسنال يسحق بيرنلي بخماسية في وداع فينغر

سحق أرسنال ضيفه بيرنلي 5-صفر في الدوري الإنجليزي للقدم ليكرم مدربه أرسين فينغر بشكل رائع في آخر مباراة له على ملعب الإمارات بعد 22 عاما قضاها مع الفريق.

ووقف الفريقان والحكام في ممر شرف تكريما لفينغر قبل صفارة البداية، وتلقى هتافات مساندة خلال المباراة من جماهير أرسنال، الذين ارتدى معظمهم قصمانا حمراء مكتوبا عليها "شكرا أرسين".

وسجل أهداف أرسنال بيير إيميريك أوباميانغ (هدفين) في الدقيقتين 14 و75 وألكسندر لاكازيت في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول وسياد كولاشيناتس في الدقيقة 54 وأليكس إيوبي في الدقيقة 64.

ورفع أرسنال رصيده إلى 60 نقطة في المركز السادس، بينما توقف رصيد بيرنلي عند 54 نقطة في المركز السابع.

وتتبقى لأرسنال مباراتين خرج أرضه أمام ليستر سيتي وهدرسفيلد تاون.