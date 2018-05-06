البث الحي
رياضة

شاهد: أرسنال يسحق بيرنلي بخماسية في وداع فينغر

6/5/2018

سحق أرسنال ضيفه بيرنلي 5-صفر في الدوري الإنجليزي للقدم ليكرم مدربه أرسين فينغر بشكل رائع في آخر مباراة له على ملعب الإمارات بعد 22 عاما قضاها مع الفريق.

ووقف الفريقان والحكام في ممر شرف تكريما لفينغر قبل صفارة البداية، وتلقى هتافات مساندة خلال المباراة من جماهير أرسنال، الذين ارتدى معظمهم قصمانا حمراء مكتوبا عليها "شكرا أرسين".

وسجل أهداف أرسنال بيير إيميريك أوباميانغ (هدفين) في الدقيقتين 14 و75 وألكسندر لاكازيت في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول وسياد كولاشيناتس في الدقيقة 54 وأليكس إيوبي في الدقيقة 64.

ورفع أرسنال رصيده إلى 60 نقطة في المركز السادس، بينما توقف رصيد بيرنلي عند 54 نقطة في المركز السابع.

وتتبقى لأرسنال مباراتين خرج أرضه أمام ليستر سيتي وهدرسفيلد تاون.

المصدر : وكالات
المزيد من رياضة

"حماقة جنائية".. محامي مارادونا يثير الجدل حول ظروف الوفاة ويطالب بتحقيق

أعلنت الأرجنتين الحداد العام 3 أيام على وفاة مارادونا (رويترز)

شاهد: الأهداف المرشحة لجائزة الفيفا لأحسن هدف في 2020 (فيديو)

هدف سواريز في مايوركا (رويترز)

"ميدو جابر فين" يتصدر تويتر بعد اختفاء اللاعب المصري في ظروف غامضة

لاعب نادي كليوباترا المختفي ميدو جابر (موافع التواصل)

مارادونا.. الأعلى موهبة وأكثر لاعبي كرة القدم وقوعا في الأزمات

مارادونا يحمل علم فلسطين (تويتر)
الأكثر قراءة

وزير الدفاع التركي يطالب أفغانستان بإعادة النظر في اتفاق مع الإمارات

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار (رويترز)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

أذربيجان ترد على قرار مجلس الشيوخ الفرنسي بشأن كاراباخ

جنود أذريون يرفعون علم بلادهم على مسجد بمدينة أغدام المتاخمة لإقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)