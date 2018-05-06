إزالة صور صلاح من دعاية مصر للمونديال الروسي

أعلن هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم (الأحد) إنهاء الأزمة مع المهاجم محمد صلاح المحترف في ليفربول الإنجليزي، وإزالة صورته من دعاية "الفراعنة" في المونديال الروسي.

واعترض صلاح الأسبوع الماضي على استغلال صورته في إعلانات ترويجية للمنتخب المصري من دون الحصول على موافقته.

وغرد، أبو ريدة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: "اتحاد الكرة يزيل أسباب الخلاف مع محمد صلاح، ويرفع صورة اللاعب من جميع اللوحات الدعائية للمنتخب".

وتعود تفاصيل الأزمة إلى الأسبوع الماضي، عندما نشر صلاح "تغريدة" على صفحته قائلًا فيها "بكل أسف طريقة التعامل فيها إهانة كبيرة جدًا، كنت أتمنى التعامل يكون أرقى من ذلك".

وعلى إثرها تصدر هاشتاغ (وسم) #ادعم_محمد_صلاح قائمة الأكثر تداولًا عبر "تويتر"، وذلك بمشاركة تخطت 165 ألف "تغريدة" على مستوى العالم ليتربع على قمة أكثر الموضوعات تداولًا على موقع التواصل الاجتماعي.

أعقبها تعليق وزير الرياضة المصري بعد ساعات من نشر صلاح "تغريدة" على حسابه بـ "تويتر" قائلًا وقتها "تم الاتفاق مع هاني أبو ريدة (رئيس اتحاد كرة القدم المصري) على تنفيذ كافة طلبات محمد صلاح، وأؤكد أننا جميعًا سنقف بجواره لتنفيذ كافة عقوده التي أبرمها في إنجلترا، حتى لا يتعرض لأي مشكلات".

ثم نشر صلاح "تغريدة" ثانية وقتها قائلًا فيها "أنا باشكر كل الناس على دعمكم الكبير النهاردة (اليوم)، في الحقيقة رد الفعل كان غير طبيعي وأسعدني جدًا تفاعلكم".

وأضاف "حصلت على وعد بحل الموضوع وإن شاء الله في طريقه للحل، شكرًا للجميع".

ونجح صلاح (25 عامًا) في جذب الأنظار إليه خلال الموسم الحالي مع ليفربول؛ حيث شارك معه في 49 مباراة بمختلف البطولات، مسجلًا 43 هدفًا وصنع 15 هدفا آخر .

كما فاز النجم المصري بجائزة أفضل لاعب في الموسم الحالي للدوري الإنجليزي لكرة القدم ليصبح ثاني عربي وأفريقي يتوّج بالجائزة خلفًا للجزائري رياض محرز.