فيرغسون يتعافى في المستشفى بعد جراحة في المخ

قال مانشستر يونايتد إن أليكس فيرغسون أنجح مدرب في تاريخ النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم خضع لجراحة عاجلة اليوم (السبت) بعد إصابته بنزيف في المخ.

وأضاف النادي في بيان "الجراحة سارت بشكل جيد جدا لكنه بحاجة لفترة من العناية الفائقة لاستكمال التعافي. عائلته تطلب الخصوصية في هذا الأمر".

وذكرت تقارير إعلامية أن نجله دراين مدرب دونكاستر روفرز غاب عن مباراة فريقه اليوم السبت لأسباب عائلية.

وتولى فيرغسون البالغ من العمر 76 عاما قيادة يونايتد من 1986 وحتى 2013 وأحرز لقب دوري أبطال أوربا مرتين بالإضافة إلى 13 لقبا في الدوري الممتاز.

وحصل على وسام فارس في 1999 عندما قاد يونايتد لتحقيق ثلاثية الدوري والكأس ودوري الأبطال في موسم واحد.

وصنع سمعته التدريبية في بلاده اسكتلندا مع أبردين حيث فاز بثلاثة ألقاب في الدوري الاسكتلندي إضافة للقب كأس أوربا لأبطال الكؤوس.

وبعد قيادة اسكتلندا إلى كأس العالم 1986 بعد وفاة جاك ستاين تولى فيرغسون المسؤولية في يونايتد في نوفمبر تشرين الثاني 1986 بعد إقالة رون أتكينسون.

واحتاج إلى ثلاثة أعوام ونصف العام لتحقيق لقبه الأول مع الفريق، عندما فاز بكأس الاتحاد الانجليزي في 1990.