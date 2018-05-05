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شاهد: برايتون يضمن البقاء في الدوري بالفوز 1-صفر على يونايتد

4/5/2018

ضمن برايتون البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الموسم المقبل قبل مباراتين على نهاية الموسم الحالي بعدما منحه باسكال جروس الفوز 1-صفر على ضيفه مانشستر يونايتد.

وهز المهاجم الألماني الشباك بضربة رأس مستفيدا من تمريرة عرضية من خوسيه اسكيردو في الدقيقة 57 حيث هيمن برايتون على المباراة وسط تألق من حارس يونايتد ديفيد دي خيا ليحرم المنافس من فوز كبير.

وبهذا الانتصار تقدم برايتون للمركز 11 برصيد 40 نقطة من 36 مباراة ليضمن انهاء الموسم فوق ثلاثي القاع وسيحل ضيفا على مانشستر سيتي، بطل المسابقة، الاربعاء قبل أن يلعب اخر مباراة له أمام ليفربول.

أما مانشستر يونايتد فتوقف رصيده عن 77 يحتل بها المركز الثاني.

وهذه هي الخسارة السابعة لمانشستر يونايتد في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 24 مباراة والتعادل في خمس مباريات، فيما يعد هذا الفوز هو التاسع لبرايتون في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في 14 مباراة والتعادل في 13 مباراة.

المصدر : وكالات
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