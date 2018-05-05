زيدان: ريال مدريد لن يقف في ممر شرفي لبرشلونة

قال زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد إن فريقه لن يقف في ممر شرفي لغريمه برشلونة بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم عندما يلتقي الفريقان في مباراة قمة.

وحسم برشلونة لقب الدوري الإسباني الأسبوع الماضي وسيواجه ريال بطل أوربا غدا (الأحد).

وقال زيدان في مؤتمر صحفي "بعد كأس العالم للأندية لم يرغب (برشلونة) في القيام بذلك الأمر لنا. ربما قال إنه لن يفعل ذلك لأنه لا يشارك في المسابقة لكن هذا غير صحيح. يجب الفوز بدوري الأبطال حتى نلعب في المسابقة وكنا نلعب معا في دوري الأبطال".

وأضاف "الأمر لا يتوقف علي أنا لاتخاذ قرار بخصوص الممر الشرفي لكنه (برشلونة) لم يفعله. نحن مع كل الاحترام لن نفعله لأنه لم يفعله".

وتابع "نحن نحترم ما فعله برشلونة للفوز باللقب وهو بالنسبة لي أصعب وأفضل شيء يمكن تحقيقه لكن هذه الأمور تحدث وإذا كان فعل الأمر معنا لم نكن سنتوقف عن هذا الفعل التقليدي".

ويشير زيدان في حديثه إلى مباراة قمة في 23 ديسمبر كانون الأول بعد عودة ريال من التتويج بكأس العالم للأندية في الإمارات وقرر برشلونة عدم الوقوف في ممر شرفي كما جرت العادة في إسبانيا في مثل هذه المواقف. وفاز برشلونة 3-صفر.

وضمن ريال، صاحب المركز الثالث في الدوري، الظهور في نهائي دوري الأبطال ويتطلع إلى إحراز اللقب القاري للعام الثالث على التوالي لكن زيدان سيواجه برشلونة بأقوى تشكيلة متاحة.

وقال زيدان "رغم أن المباراة لن تغير المراكز في الدوري فإننا نرغب في اللعب والظهور بشكل قوي وسنقدم كل ما لدينا لتحقيق الفوز.

وأضاف "إذا كان هناك أي لاعب يشعر بكدمة فلن يشارك لكننا نملك الكثير من الخيارات. من المنتظر أن يكون (رفائيل) فاران وإيسكو مستعدين للسفر".

وستكون مباراة الأحد الأخيرة لأندريس إنيستا لاعب وسط برشلونة أمام ريال بعدما قرر الرحيل عن النادي الكتالوني في نهاية الموسم الجاري.

وقال زيدان "إنه لاعب نحن نحبه وليس مثل أي لاعب آخر وكلنا نعرف كيف هو كشخص. سنصافحه ونهنئه ونتمنى له التوفيق في مستقبله".