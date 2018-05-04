ماني: نحن ليفربول ولا نخشى أحدا

قال ساديو ماني جناح ليفربول إن فريقه يشعر أنه يستطيع الفوز على أي فريق في العالم في الوقت الحالي وسيلعب بدون خوف في نهائي دوري أبطال أوربا ضد ريال مدريد الحاصل على 12 لقبا.

ويسعى الفريق الإسباني للقبه الثالث على التوالي لكن ماني يرى أن ليفربول، الذي أحرز 40 هدفا في نسخة الموسم الحالي، يملك الثقة قبل المباراة النهائية التي ستقام في كييف عاصمة أوكرانيا يوم 26 مايو أيار الجاري.

وقال اللاعب السنغالي البالغ عمره 26 عاما لوسائل إعلام بريطانية "نؤمن أننا نستطيع الفوز عليه. أستطيع قول ذلك الآن.

نحترم ريال مدريد فهو أحد أفضل الفرق في العالم لكننا ليفربول ونحن أقوياء ونستطيع الفوز على أي فريق في العالم.

"سنذهب إلى هناك ونقاتل من أجل جماهيرنا والنادي. سنقاتل بدون خوف ونفوز في النهائي. نملك مجموعة قوية. يمكننا تسجيل الأهداف. أظهرنا ذلك ولا يوجد ما نخشاه".

وحصد الفريق الإنجليزي اللقب أربع مرات في سبعينات وثمانينات القرن الماضي لكن لقبه الأخير في 2005 جاء مخالفا لسنوات من التراجع في النتائج خلال العقدين الأخيرين.

وأشاد ديان لوفرين مدافع الفريق بالمدرب يورجن كلوب وتغييره أسلوب النادي الساعي للقبه الأول تحت قيادة المدرب الألماني.

وخسر فريق المدرب كلوب في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية وفي الدوري الأوربي في 2016 لكن لوفرين أشار إلى أن المدرب زرع عقلية الفوز في الفريق.

وقال المدافع الكرواتي للصحفيين "(كلوب) غير الكثير من الأمور في النادي وليس فقط في اللاعبين لكن ما يحيط بالفريق والجماهير. غير عقليتنا وطريقة تفكيرنا".

وتابع "إنه يستحق ذلك. بلوغه نهائي دوري الأبطال في 2013 مع بروسيا دورتموند لم يكن صدفة. أستعاد كرامة النادي. الكل يجب أن يكون فخورا بوجود مدرب مثله معنا".

وتأهل ليفربول لنهائي دوري الأبطال للمرة الأولى منذ 2007 بعد فوزه في النتيجة الإجمالية 7-6 على روما الايطالي في قبل النهائي بينما ضمن ريال مدريد المنافسة على اللقب للعام الثالث على التوالي بعد تجاوزه بايرن ميونيخ بطل ألمانيا 4-3 في قبل النهائي.