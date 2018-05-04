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شاهد: أتليتكو مدريد يتأهل لنهائي الدوري الأوربي

3/5/2018

تأهل فريق أتليتكو مدريد الإسباني إلى نهائي بطولة الدوري الأوربي لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه بعد أن تغلب على ضيفه أرسنال الإنجليزي بهدف نظيف في إياب قبل نهائي البطولة.

وتعادل الفريقان بهدف لكل منهما في مباراة الذهاب، ليتفوق أتليتكو 2-1 في مجموع المباراتين.

سجل المهاجم دييغو كوستا هدف أتلتيكو الوحيد في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، من متابعة لتمريرة بينية من زميله الفرنسي أنطوان غريزمان انفرد على إثرها بالمرمى ووضع الكرة على يسار حارس مرمى الفريق اللندني.

وتعرض الفرنسي لوران كوشيلني لإصابة في الدقيقة 11 ليتم إخراجه من ملعب المباراة على نقالة، وتم التوجه به إلى إحدى مستشفيات العاصمة الإسبانية مدريد.

وكان فريق أرسنال يأمل في التتويج بالدوري الأوربي، ليضمن التأهل لبطولة دوري أبطال أوربا في الموسم القادم.

وستقام مباراة النهائي في 16 مايو/ أيار الجاري في مدينة ليون الفرنسية، مع فريق أولمبيك مارسيليا الفرنسي الذي تأهل للمباراة النهائية رغم خسارته 1-2 في مباراة الإياب أمام مضيفه ريد بول سالزبورغ النمساوي.

وفاز مارسيليا في مباراة الذهاب 2- صفر، ليفوز 3 / 2 في مجموع المباراتين.

ويتأهل الفائز بلقب الدوري الأوربي إلى مرحلة المجموعات مباشرة ببطولة دوري الأبطال في الموسم المقبل.

المصدر : وكالات
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