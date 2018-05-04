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جيرارد لاعب ليفربول السابق مدربا لرينجرز الاسكتلندي

4/5/2018

عين نادي رينجرز الاسكتلندي لكرة القدم لاعب وسط ليفربول ومنتخب إنجلترا السابق ستيفن جيرارد مدربا لفريقه بناء على عقد لمدة أربعة أعوام.

وستكون هذه أول مهمة في مجال التدريب لقائد منتخب إنجلترا السابق، والذي سبق له العمل مدربا بأكاديمية ليفربول للناشئين تحت 18 عاما بعد اعتزاله في 2016.

وقال جيرارد، 37 عاما، في بيان عبر موقع رينجرز على الإنترنت "يشرفني أن أكون المدرب المقبل لرينجرز لأنني أحمل الكثير من الاحترام للنادي ولتاريخه وتقاليده".

وشارك جيرارد مع ليفربول في 504 مباريات بالدوري الانجليزي وساهم في فوزه بلقب دوري أبطال أوربا في موسم 2004-2005.

وأعلن رينجرز أنه سيتم الإعلان لاحقا عن الفريق المعاون للمدرب الجديد.

وقال ديف كينغ رئيس النادي "كانت المحادثات بيننا إيجابية منذ اللحظة الأولى وكنا على ثقة أن ستيفن هو الاختيار الصحيح لقيادة رينجرز. نحن واثقون من أن لديه المعرفة الكافية والإيقاع المناسب لقيادة الفريق لتحقيق النجاح المنشود".

وسيواجه جيرارد مهمة صعبة في تدريب الفريق الاسكتلندي الذي حقق رقما قياسيا في عدد مرات الفوز بلقب الدوري الاسكتلندي (54 مرة). لكن النادي لا يزال يحاول تجاوز آثار مشاكل مالية تسببت في هبوطه لأدنى درجات مسابقات الدوري في اسكتلندا عام 2012.

المصدر : رويترز
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