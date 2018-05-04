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تعرف على نتيجة قرعة النسخة 17 من كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم

4/5/2018

أسفرت قرعة النسخة السابعة عشرة من بطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم عن المجموعات التالية في الدور الأول للبطولة:

المجموعة الأولى: الإمارات- تايلند- الهند- البحرين.

المجموعة الثانية: أستراليا- سوريا- فلسطين- الأردن.

المجموعة الثالثة: كوريا الجنوبية- الصين- قيرغيزستان- الفلبين.

المجموعة الرابعة: إيران- العراق- فيتنام- اليمن.

المجموعة الخامسة: السعودية- قطر- لبنان- كوريا الشمالية.

المجموعة السادسة: اليابان- أوزبكستان- عمان- تركمانستان.

وتستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة فعاليات هذه النسخة خلال الفترة من الخامس من يناير/ كانون الثاني إلى الأول من فبراير/ شباط 2019.

وهذه هي النسخة الأولى في تاريخ البطولة، التي انطلقت عام 1956، التي يشارك فيها 24 منتخبًا بعد أن كان العدد 16 حتى النسخة الماضية في أستراليا عام 2015.

ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور 16، إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.

ويشارك في النسخة المقبلة لأمم آسيا 11 منتخبًا عربيًا من إجمالي 24 فريقًا مشاركين في البطولة.

وتم الكشف عن الجوائز المالية للبطولة والتي تصل إلى نحو 15 مليون دولار. يحصل الفائز بالمركز الأول وكأس البطولة على جائزة مالية قيمتها 5 ملايين دولار، وهو ما يحدث لأول مرة في تاريخ هذه البطولة، ويحصل الوصيف على 3 ملايين دولار، والمنتخبات التي تصل إلى الدور قبل النهائي ستحصل على مليون دولار لكل منها.

كما تحصل جميع المنتخبات المشاركة في النهائيات، وعددها 24 منتخبا، على مبلغ 200 ألف دولار.

المصدر : وكالات
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