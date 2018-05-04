بشكتاش يتغيب عن خوض مباراة الإعادة أمام فناربخشه في كأس تركيا

لم يحضر فريق بشكتاش بطل الدوري التركي لكرة القدم إلى أرض الملعب الخميس لخوض إعادة مباراته ضد فناربخشه بقبل نهائي بطولة الكأس المحلية.

وكانت المباراة الأولى أوقفها الحكم قبل نهايتها الشهر الماضي بسبب أحداث عنف من قبل الجماهير.

وسيجري إعلان فناربخشه فائزا بالمباراة بشكل تلقائي بينما سيُحرم بشكتاش من المشاركة في بطولة الكأس الموسم المقبل وسيعيد أربعة ملايين ليرة (950 ألف دولار) حصل عليها من المسابقة هذا العام.

وقال ايكوت كوجامان مدرب فناربخشه للصحفيين "اتخذ بشكتاش قرارا صعبا. كنت أود الخسارة عن الفوز بهذه الطريقة".

وتوقفت مباراة الفريقين في إياب قبل نهائي كأس تركيا يوم 19 ابريل نيسان الماضي في الدقيقة 57 بعدما اصطدم مقذوف ألقته جماهير فناربخشه برأس شينول جونيش مدرب بشكتاش ليتم نقله للمستشفى.

وبدأت المباراة بين غريمي إسطنبول في أجواء متوترة ولعب بشكتاش بعشرة لاعبين بعد طرد بيبي مدافع ريال مدريد السابق بسبب مخالفة عنيفة.

وازداد التوتر عندما ألقت الجماهير بأجسام على أحد لاعبي بشكتاش أثناء تنفيذه ركلة ركنية. وغادر لاعبو بشكتاش بعد ذلك الملعب برفقة الحكام وتم إلغاء المباراة في وقت لاحق.

وقرر بعدها الاتحاد التركي للعبة استئناف المباراة بدون جمهور بتاريخ الثالث من مايو أيار من الدقيقة التي توقفت عندها.

وتم تغريم فناربخشه مبلغ مليون ليرة وسيخوض ثلاث مباريات على أرضه بدون جماهير.

وقال بشكتاش يوم 26 ابريل نيسان إنه تلقى قرار الاتحاد التركي "بحزن وحيرة" وأنه سيستأنف ضد القرار أمام محكمة محلية لكن طعنه رفض يوم الأربعاء.

وسيلتقي فناربخشه مع منافسه آكهيسار سبور في نهائي الكأس.