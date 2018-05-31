ماذا قال نجوم الريال في وداع زيدان؟

عبر عدد كبير من لاعبي فريق كرة القدم بريال مدريد الإسباني (الخميس) عن امتنانهم وتقديرهم للفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني السابق للفريق بعد إعلانه الاستقالة من منصبه.

وأبدى اللاعبون حبهم واعتزازهم بالمدرب عبر "تغريدات" و "تدوينات" على صفحاتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة الخاصة بهم.

وقال المغربي أشرف حكيمي "ممتن للأبد على ثقتك، ولكونك الشخص الذي حقق حلمي باللعب للفريق الأول لريال مدريد، شكرًا زيدان".

وعبر البرازيلي مارسيلو عن تقديره لزيزو قائلًا "مستر زيزو، لقد تعلمت الكثير منك، واستمتعت كطفل بكل تدريب معك وبكل نصيحة، أنت مميز بالنسبة لي، لقد صنعت تاريخًا في عملك وتفانيك وحبك وشغفك، وقبل كل شيء بتواضعك، شكرًا على كل شيء".

وتمنى ناشتو التوفيق لزيدان في المستقبل، قائلًا "أشكرك مستر على كل ما جعلتني أعيشه خلال سنتين ونصف، لطالما كانت خدمتك للاعبين والنادي أهم شيء بالنسبة لك وهذا هو السبب في أنك اصبحت مرجعًا للجميع، شكرًا لك على كل شيء وحظًا سعيدًا في المستقبل".

وامتدح قائد الفريق سيرخيو راموس طريقة رحيل زيدان، وقال "دائمًا تقول وداعًا في القمة سواء كنت لاعبًا أو مدربًا، نشكرك على ما قدمته خلال عامين ونصف، لن يتم محو ما أنجزته، ما حققته أحد أكثر الفصول نجاحًا في تاريخ النادي".

وأعرب الألماني توني كروس عن تقديره للفترة التي عمل فيها مع زيزو، "شكرًا مستر، لقد كان من دواعي سروري".

وأكد داني كارفاخال أنه تعلم الكثير تحت قيادة المدرب الفرنسي، "زيدان أود أن أشكرك على هذين العامين والنصف كمدرب لنا، لقد كنت محترفًا بشكل لا يصدق وكذلك جميع طاقمك، لقد تعلمت الكثير بصفتي لاعبًا وشخصًا تحت قيادتك، أتمنى لك الأفضل، وأشكرك مرة أخرى على التفاني".

وقدم لوكاس فاسكيز الشكر للمدرب على ما قدمه خلال الفترة الماضية، "لقد كان فخرًا كبيرًا التدرب تحت قيادتك، أسطورة كلاعب والآن أنت أسطورة كمدرب، إنه من الفخر التعلم منك والفوز إلى جانبك، أتمنى لك الأفضل دائمًا، شكرًا، وأراك قريبًا".

وعبر بورخا مايورال عن امتنانه الكبير للفرصة التي منحها زيدان له، بقوله "كلمة شكرًا أصغر من أن تظهر لك امتناني، لا أستطيع أن أشكرك أبدًا على كل ثقتك بي وبالفرصة التي منحتني إياها لتحقيق حلم كبير كلاعب كرة قدم، لقد كان شرفًا أن أتعلم كل يوم منك، حظًا سعيدًا زيزو ونأمل أن نلتقي قريبًا".

وأعرب البرازيلي كاسيميرو عن اعتزازه بأنه كان لاعبًا يدربه زيزو، قائلًا "ليس لدي كلمات لشكرك على كل شيء قدمته لريال مدريد ولنا كلاعبين، لقد كان شرفًا أن يدربني مثلي الأعلى زيزو".

وأبدى ماركو أسينسيو سعادته بحصوله على فرصة التعلم من زيدان، "أشكرك على كل ما قمت به من أجلي ومن أجل الفريق، لقد كان شرفًا أن أتمكن من الفوز معك والتعلم منك خلال هذين الموسمين، أتمنى لك الأفضل مستر".

وأعلن زيدان في وقت سابق اليوم رحيله عن الريال بعدما قاده للتتويج بتسعة ألقاب، أبرزها التتويج بدوري أبطال أوربا ثلاث مرات على التوالي.