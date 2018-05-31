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شاهد: زيدان يعلن رحيله عن ريال مدريد

31/5/2018

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم رحيله رسميًا عن تدريب الفريق الكروي.

وفي مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، قال زيدان "لقد اتخذت قرارًا بعدم الاستمرار في ريال مدريد خلال الموسم المقبل".

وأضاف "أعلم أن القرار غير متوقع ولكن هذا الفريق يحتاج إلى تغيير حتى يستمر في النجاح".

ومن جانبه، قال فلورينتو بيريز رئيس النادي، "زيدان أبلغنا يوم أمس بقرار غير متوقع ولكن على أي حال نحن جميعنا إلى جانبه".

وحقق زيدان إنجازًا غير مسبوق بقيادته للريال للتتويج بأبطال أوربا ثلاث مرات متتالية.

المصدر : وكالات
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