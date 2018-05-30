رئيس اتحاد الكرة الإيراني يتعرض لأزمة قلبية في معسكر المنتخب

تعرض مهدي تاج رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم لأزمة قلبية خلال تواجده في المعسكر التدريبي للمنتخب المقام بتركيا استعدادا لخوض نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا) أن حالة مهدي تاج باتت مستقرة لكنه سيبقى في المستشفى لبعض الوقت.

وسيتنافس المنتخب الإيراني في المونديال، الذي يقام بين 14 يونيو/حزيران و15 يوليو/تموز ضمن المجموعة الثانية مع منتخبات إسبانيا والبرتغال والمغرب.

وتجدر الإشارة إلى أن مهدي تاج يواجه ضغوطا قبل المونديال في ظل ما يتردد حول عدم رضا كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب إزاء عقده قصير المدى، وكذلك بسبب إلغاء المباراة الودية التي كانت مقررة أمام المنتخب اليوناني في إسطنبول.