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حارس ليفربول يتلقى عرضا من ناد بدوري الدرجة الثالثة الإيطالي

لوريس كاريوس، حارس مرمى ليفربول، يبكي بعد مباراة فريقه أمام ريال مدريد
لوريس كاريوس، حارس مرمى ليفربول، يبكي بعد مباراة فريقه أمام ريال مدريد
30/5/2018

تلقى لوريس كاريوس، حارس مرمى نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، عرضا من أحد الأندية الصاعدة حديثا لدوري الدرجة الثالثة في إيطاليا.

وارتكب كاريوس خطأين فادحين في نهائي بطولة دوري أبطال أوربا أمام ريال مدريد يوم السبت الماضي كانا سببا في هدفين للريال. 

وكان جيروجيو جراسي، رئيس نادي ريميني، قد أشار عبر الموقع الرسمي لناديه إلى أنه يرغب في تقديم هدية لكاريوس احتفالا بإتمامه عامه الخامس والعشرين في 22 يونيو/يونيو المقبل.

ودعا رئيس النادي الإيطالي كاريوس إلى "إعادة اكتشاف مواهبه وثقته في نفسه"، ولكنه أكد في الوقت نفسه على أن على الحارس الألماني التصارع على مكان في التشكيلة الأساسية للفريق أمام حارس وقائد الفريق فرانشيسكو سكوتي.

وكان كاريوس أحد أكثر اللاعبين جذبا للأنظار في نهائي دوري أبطال أوربا الذي خسره ليفربول بنتيجة 1/3 أمام ريال مدريد في العاصمة الأوكرانية كييف.

وارتكب الحارس الألماني خطأين كبيرين تسببا في الهدفين الأول والثالث لريال مدريد.

وبعد المباراة، أصبح كاريوس وجبة دسمة للتعليقات الساخرة، كما تلقى تهديدات بالقتل يتم التحقيق فيها حاليا من قبل الشرطة.

المصدر : الألمانية
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