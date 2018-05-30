بالصور.. وزير الرياضة السعودي يناكف المصريين بتغريدات عن محمد صلاح

واصل رئيس هيئة الرياضة السعودية تركي آل الشيخ إطلاق تصريحات مثيرة للجدل في الشأن الرياضي المصري ما استفز الآلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

أحدث تصريحات آل الشيخ كانت عن الحالة الصحية للاعب المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، عقب إصابته في مباراة نهائي دوري أبطال أوربا مع ريال مدريد، والتي شكك فيها في تمكن صلاح من المشاركة مع المنتخب المصري في مونديال روسيا الشهر المقبل.

وكتب آل الشيخ على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك اليوم الأربعاء: "للأسف تأكد لنا الآن من إسبانيا عدم مشاركة نجمنا العالمي محمد صلاح في المونديال… لحاجته لمدة لا تقل عن 4 أسابيع.. مما يعني أننا سنراه بإذن الله في دور الثمانية في حال تأهل المنتخب المصري الشقيق".

ووصل صلاح إلى إسبانيا الثلاثاء للعلاج بعد إصابته في كتفه إثر تدخل عنيف من مدافع ريال مدريد سيرخيو راموس يوم السبت الماضي.

ولم تكن هذه هي التدوينة الأولى لآل الشيخ بشأن الحالة الصحية لمحمد صلاح، حيث كتب أمس الثلاثاء على صفحته: "نجمنا الكبير محمد صلاح أنهى أشعة MRI الأولى وللأسف تأكد أن الإصابة قوية كما قلنا ستستغرق شهرين… هناك بصيص من الأمل حيث سيجري MRI آخر خلال ساعات".

كما كتب المسؤول السعودي قبلها بيوم على صفحته: "في اعتقادي أن نادي ليفربول لن يسمح لصلاح بأخذ إبرة الكورتيزون لأن ذلك فيه خطورة على اللاعب في المدى البعيد.. وسيضغط بشدة في سبيل استكمال العلاج لمدة شهرين.. مما يعني للأسف أننا لن نرى النجم محمد صلاح في كأس العالم".

وتلعب مصر مع السعودية وأوروغواي وروسيا وفي مجموعة واحدة في كأس العالم.

تصريحات آل الشيخ المتكررة عن محمد صلاح، والتي شككت في مشاركته في مونديال روسيا، استفزت آلاف المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي الذين سارعوا للرد عليه ومطالبته بعدم التدخل في الرياضة المصرية.

كما دشن مغردون على موقع تويتر هاشتاج #الشوال_يفسد_الرياضة_العربية ، في إشارة إلى آل الشيخ الذي قال عن نفسه إن طريقة تعامل قيادة النادي الأهلي المصري معه بعدما منحته الرئاسة الشرفية للنادي ، عاملته مثل "شوال الرز"، الذي يتحكم ويعبث بالكرة المصرية.

ومازال هذا الهاشتاج يأتي ضمن أعلى الهاشتاجات المتداولة في مصر منذ أيام، في ظل إصرار آل الشيخ على التعليق على شؤون الرياضة في مصر، بشكل اعتبره رواد مواقع التواصل الاجتماعي تدخلا غير مقبول.

وكان مغردون قد أطلقوا هاشتاجا آخر هو #تركي_برا_الأهلي مطالبين بإلغاء رئاسته الشرفية للنادي الأهلي، عقب تصريحات له في مقابلة مع برنامج رياضي سعودي قبل أسبوع أظهرت تدخله لمنع تعاقد الأهلي مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز، الذي تعاقد معه اتحاد جدة السعودي.

وظل هذا الهاشتاج من بين الأعلى تداولا في مصر طوال أيام ما دفع آل الشيخ إلى إعلان اعتذاره عن الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي.

وكان آل الشيخ قد أعرب خلال نفس المقابلة عن رغبته في غياب اللاعب المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، عن بطولة كأس العالم في روسيا هذا الصيف، ولو بداعي الإصابة.

وأعادت تصريحات الشيخ للأذهان تغريدة سابقة له في شهر مارس على تويتر قال فيها عن صلاح: "لازم يوحشنا قبل كأس العالم".