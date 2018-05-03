نادي روما يهنئ محمد صلاح بالصعود لنهائي أبطال أوربا

هنأ فريق روما الإيطالي لاعبه السابق محمد صلاح ونجم ليفربول الإنجليزي الحالي بالصعود إلى نهائي دوري أبطال أوربا مع فريقه ليفربول على حساب النادي الإيطالي.

وكتب نادي روما على حسابه على تويتر مع صورة لمحمد صلاح: " من المؤلم أن ينتهي حلم نادي روما في الوصول إلى كييف، لكنك ستحضر مع فريقك الجديد… بالتوفيق لمحمد صلاح في المباراة النهائية!"

وتأهل ليفربول الإنجليزي إلى نهائي بطولة دوري أبطال أوربا على حساب مضيفه روما، ليفوز 7 / 6 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بعد خسارة النادي الإنجليزي 2 / 4 في مباراة العودة.