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رياضة

نادي روما يهنئ محمد صلاح بالصعود لنهائي أبطال أوربا

2/5/2018

هنأ فريق روما الإيطالي لاعبه السابق محمد صلاح ونجم ليفربول الإنجليزي الحالي بالصعود إلى نهائي دوري أبطال أوربا مع فريقه ليفربول على حساب النادي الإيطالي.

وكتب نادي روما على حسابه على تويتر مع صورة لمحمد صلاح: " من المؤلم أن ينتهي حلم نادي روما في الوصول إلى كييف، لكنك ستحضر مع فريقك الجديد… بالتوفيق لمحمد صلاح في المباراة النهائية!"

وتأهل ليفربول الإنجليزي إلى نهائي بطولة دوري أبطال أوربا على حساب مضيفه روما، ليفوز 7 / 6 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بعد خسارة النادي الإنجليزي 2 / 4 في مباراة العودة.

المصدر : الجزيرة مباشر
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