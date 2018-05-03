شاهد: ليفربول ينهي مغامرة روما ويصعد لنهائي دوري أبطال أوربا

تأهل ليفربول الإنجليزي إلى نهائي بطولة دوري أبطال أوربا على حساب مضيفه روما، ليفوز 7 / 6 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بعد خسارة النادي الإنجليزي 2 / 4 في مباراة العودة.

واستفاد ليفربول من فوزه الكبير ذهابا 5 / 2 على روما الأسبوع الماضي، ليحجز بطاقة التأهل للمباراة النهائية للمرة الأولى منذ عام 2007، ويواجه النادي الإسباني ريال مدريد.

بادر النجم السنغالي ساديو ماني بالتسجيل لليفربول مبكرا في الدقيقة التاسعة، قبل أن يتعادل روما بهدف جاء عبر النيران الصديقة، بعدما أحرز جيمس ميلنر لاعب ليفربول هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 15.

لم يهنأ روما بتعادله كثيرا، بعدما أعاد الهولندي جورجينهو فاينالدوم التقدم مجددا لليفربول في الدقيقة 25، فيما أضاف البوسني إيدين دزيكو هدف التعادل لروما في الدقيقة 52، وتكفل البلجيكي رادجا ناينجولان بتسجيل الهدفين الثالث والرابع لروما في الدقيقتين 87 والثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع من ركلة جزاء.

بات ليفربول، الذي تلقى خسارته الأولى في النسخة الحالية للبطولة، أول فريق انجليزي يتأهل للمباراة النهائية في المسابقة القارية منذ ستة أعوام.

ترجع المرة الأخيرة التي تأهل فيها فريق انجليزي للنهائي الأوربي إلى عام 2012، عندما توج تشيلسي باللقب على حساب بايرن ميونخ الألماني.

في المقابل، أخفق روما، الذي صعد للدور قبل النهائي في البطولة للمرة الثانية في تاريخه، في الثأر من خسارته بركلات الترجيح أمام ليفربول في نهائي نسخة البطولة عام 1984.

وضرب ليفربول موعدا في المباراة النهائية التي ستقام بالعاصمة الأوكرانية كييف يوم 26 مايو/أيار الجاري، مع ريال مدريد الإسباني، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 12 لقبا، ليعيدا إلى الأذهان لقائهما في نهائي البطولة عام 1981، الذي حسمه الفريق الإنجليزي لصالحه.