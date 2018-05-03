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شاهد: الكوريتان تتوحدان في بطولة العالم لتنس الطاولة

3/5/2018

قال الاتحاد الدولي لتنس الطاولة الخميس إن الكوريتين ستشكلان فريقا موحدا في بطولة العالم بعد أن قرر البلدان عدم التنافس ضد بعضهما البعض في دور الثمانية.

وطلبت الكوريتان الشمالية والجنوبية تشكيل فريق موحد لخوض الدور قبل النهائي ضد اليابان أو أوكرانيا غدا الجمعة في هالمشتاد بالسويد.

وكانت آخر مرة لعبت فيها الكوريتان بفريق موحد في بطولة العالم لتنس الطاولة عام 1991 في اليابان حيث حقق فريق السيدات فوزا مفاجئا على الصين حاملة اللقب لينال الذهبية.

وجاء قرار تشكيل فريق موحد بعد موافقة الاتحاد الدولي لتنس الطاولة.

وقال توماس فايكرت رئيس الاتحاد الدولي عقب مؤتمر صحفي "أنا سعيد. هناك قدر من المغامرة بالتأكيد لأن هذا لا يتفق بنسبة 100 في المئة مع القواعد."

وأضاف "لن يؤدي هذا لأي سلبيات للفرق الأخرى وقد أبلغنا كافة الفرق ووافقت…نشعر بالسعادة جميعا لأننا سنساهم بقدر ولو بسيط في عملية إعادة توحيد الكوريتين."

وتابع "نحترم القواعد…نعم نغيرها لكننا لن نفعل ذلك ثانية على الإطلاق. الأمر يتجاوز الرياضة وهو يهدف لإحلال السلام…. أعتقد أن الأمر يستحق".

وقالت اليابانية ميما ايتو إن الفريق الموحد للكوريتين لن يشكل بالضرورة تحديا كبيرا بالنسبة لفريقها في الدور قبل النهائي.

وأضافت ايتو "لا يهم…. لأننا نؤدي بطريقتنا وبأسلوبنا. نتطلع لأن نفرض أسلوبنا وليس منافسنا".

وتابعت "الفريق الآخر يمتلك خمسة لاعبين لذا فإننا نتشابه."

"نركز حقا على أسلوب أدائنا. سنقوم بما يجب أن نقوم به. هذا ما نخطط للقيام به".

وتأتي هذه الخطوة بعد أن تعهد زعيما كوريا الشمالية والجنوبية الأسبوع الماضي بالعمل من أجل "نزع كامل للسلاح النووي" في شبه الجزيرة الكورية.

وفي وقت سابق هذا العام شاركت الكوريتان بفريق موحد للسيدات في هوكي الجليد بالألعاب الاولمبية الشتوية في بيونغتشانغ بعد أن سارا معا خلال مراسم الافتتاح.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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