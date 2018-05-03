الدوريات الأوربية تعارض خطط الفيفا بشأن "كأس عالم صغيرة"

قالت المنظمة التي تمثل بطولات الدوري الأوربية لكرة القدم إنها "تعارض بشدة" خطط جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي (الفيفا) لإقامة بطولتين جديدتين.

وقالت رابطة البطولات الأوربية إنها ضد تغيير شكل كأس العالم للأندية وإقامة دوري الأمم الجديد في أول معارضة علنية لخطط إنفانتينو، الذي يقول إنها تحظى بدعم كونسورتيوم دولي من المستثمرين لكن لم يكشف عن هويته.

وقال لارس-كريستر أولسون، رئيس رابطة بطولات الدوري الأوربية: "هذه العملية تذكرني بالطريقة التي كان يعمل بها ‘الفيفا القديم" والتي اعتقدت أننا تجاوزناها. ما رأيناه هو افتقار واضح للتشاور والشفافية وتلاعب متعمد بهيكل اتخاذ القرار في الفيفا في تقديم هذه المقترحات.

وأضاف أن "تقديم خطة طويلة الأمد مدتها 12 عاما في وجود العديد من الأمور المجهولة والافتقار للمعلومات يزيد من تعقيد الأمور".

وكان إنفانتينو قد اقترح (الأربعاء) إقامة بطولة أشبه بكأس عالم مصغرة، بمشاركة ثمانية منتخبات، كل عامين، من دون المساس بكأس العالم.

وقال إن البطولة الجديدة، التي تعرف باسم "الثمانية الكبار"، بمثابة الدور النهائي لمسابقة الدوري العالمي للأمم، والتي تعد ضمن خطط طموحة لتطوير كرة القدم العالمية.

وأضاف رئيس الفيفا أن هناك رغبة من مجموعة "جادة وقوية" من المستثمرين لدفع 25 مليار دولار مقابل حقوق هذه البطولة، التي اقترح إقامتها في أكتوبر/تشرين الأول أو نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام فردي بدءا من عام 2021، إضافة إلى نسخة معدلة لكأس العالم للأندية وبمشاركة 24 فريقا بدءا من 2021.

وفي المقابل ووفقا لهذا المقترح، سيتم إلغاء بطولة كأس القارات التي تقام حاليا كل أربع سنوات، قبل عام واحد من نهائيات كأس العالم.