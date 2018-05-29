منافسة شرسة بين أرسنال ومرسيليا على ضم نجم المغرب

وضع نادي أرسنال الإنجليزي اسم اللاعب المغربي المهدي بنعطية المحترف في صفوف يوفنتوس الإيطالي، ضمن قائمة اللاعبين الذي يرغب في ضمهم في الانتقالات الصيفية.

وحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، اليوم الثلاثاء، "يرغب الإسباني أوناي إيمري المدرب الجديد لأرسنال، في الاستفادة من خدمات اللاعب المغربي الصيف المقبل، من أجل تعزيز الخط الخلفي للفريق، الذي عانى كثيرا الموسم الماضي".

وأكدت الصحيفة أن فريق "المدفعجية"، يريد استغلال رغبة يوفنتوس في تسريح عدد من اللاعبين في الخط الخلفي، خاصة الذين تقدموا في السن، على غرار أندريا بارزاغلي، وجورجيو كيليني، إضافة إلى المغربي المهدي بنعطية مشددًا على أن قيمة العقد قد تصل 20 مليون جنيه إسترليني (نحو 23 مليون يورو).

وسيخوض النادي الإنجليزي منافسة شرسة مع مرسيليا الفرنسي، أول الراغبين في الاستفادة من خدمات اللاعب المغربي، خلال الصيف المقبل، وذلك باستغلال العلاقة القوية التي تربط مدربه رودي غارسيا مع بنعطية، بحكم أن الأخير سبق له اللعب تحت إمرة غارسيا عندما حمل ألوان فريق روما الإيطالي.

ولعب بنعطية (31 عامًا) الموسمين الأخيرين مع فريق بوفنتوس الإيطالي، قادمًا من بايرن ميونيخ الألماني، وتوّج رفقته بالدوري الإيطالي الممتاز في موسمين متتاليين.