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شاهد: وصول صلاح إلى إسبانيا للعلاج

29/5/2018

وصل نجم ليفربول ومنتخب مصر محمد صلاح إلى فالنسيا في إسبانيا لتلقي العلاج من الإصابة في كتفه.

ويسابق صلاح الزمن ليكون جاهزاً للمشاركة في نهائيات كأس العالم في روسيا والتي تنطلق منتصف شهر يونيو/ حزيران المقبل.

وأظهرت لقطات لصلاح بعد وصوله إلى المطار، ثم وهو في طريقه للخروج منه. ورفض صلاحً الإجابة على أي من أسئلة أحد الصحفيين الذي كان في انتظاره.

وسأله الصحفي عما إذا كان يعتقد أن سيرجيو راموس تعمد إصابته خلال مباراة نهائي دوري أبطال أوربا، كما سأله عما إذا كان سينتقل إلى ريال مدريد الموسم القادم.

وقدم صلاح موسما مذهلا مع ليفربول وسجل 44 هدفا في كافة المسابقات، وتوج صلاح موسمه بالحصول على جائزة لاعب العام والحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي.

ويأمل صلاح في التعافي في الوقت المناسب للمشاركة مع منتخب الفراعنة في نهائيات كأس العالم. وتلعب مصر في المجموعة الأولى مع روسيا والأوروغواي والسعودية.

ويلعب منتخب مصر مباراة ودية مع منتخب كولومبيا في الأول من يونيو/ حزيران، ثم مع منتخب بلجيكا في السادس من الشهر نفسه.

المصدر : أسوشيتد برس
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