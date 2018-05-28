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هدفان لصلاح في قائمة أفضل الأهداف في أبطال أوربا

اللاعب المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي
اللاعب المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي
28/5/2018

كشف الاتحاد الأوربي لكرة القدم (يويفا)، النقاب عن 12 هدفًا مرشحين للفوز بجائزة أفضل هدف في بطولة دوري أبطال أوربا لموسم 2017-2018 بناء على تصويت الجماهير.

وضمت القائمة هدفان للمصري محمد صلاح المحترف في ليفربول الإنجليزي، بواقع هدفه في شباك مانشستر سيتي الإنجليزي، بإياب ربع نهائي دوري أبطال أوربا، وهدفه الأول في شباك روما بذهاب دور نصف النهائي.

ووفقًا لموقع الاتحاد القاري للعبة على شبكة الإنترنت، ضمت القائمة الهدف الثاني للويلزي غاريث بيل لاعب ريال مدريد، في شباك ليفربول الإنجليزي بنهائي أبطال أوربا.

وكذلك هدف زميله البرتغالي كريستيانو رونالدو الثاني في شباك يوفنتوس الإيطالي بذهاب الدور ربع النهائي، بالإضافة إلى هدف الفرنسي أنطوان غريزمان، لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني، في شباك روما الإيطالي بالجولة الخامسة من دور المجموعات، وكذلك هدف السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول، في شباك سبارتاك موسكو الروسي بالجولة السادسة من الدور نفسه.

وشهدت القائمة وجود هدف غاريث بيل في شباك بوروسيا دورتموند الألماني، بالجولة الثانية من دور المجموعات، بالإضافة إلى هدف ساديو ماني الثالث في شباك بورتو البرتغالي بذهاب الدور ثمن النهائي، وكذلك هدف الإيطالي ستيفان شعراوي، مهاجم روما، في شباك تشيلسي الإنجليزي، بالجولة الرابعة من دور المجموعات.

وكذلك الهدف الأول للبوسني إيدين دجيكو، مهاجم روما، في شباك تشيلسي، بالجولة الثالثة من الدور نفسه.

بالإضافة إلى الهدف الثاني للأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة في شباك تشيلسي الإنجليزي، بإياب الدور ثمن النهائي، وكذلك هدف التركي جينك طوسون، مهاجم بشيكطاش التركي، في شباك بورتو البرتغالي، في الجولة الأولى من دوري المجموعات.

المصدر : الأناضول
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